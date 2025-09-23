PlayStation 5: „Bester Ego-Shooter seit Half-Life 2“ mit überraschendem Schnäppchen – ihr müsst verdammt schnell sein

Was steckt dahinter, wenn ein Spiel zuerst mit Vorschusslorbeeren wie „[…] sieht wie das Half-Life 3 aus, auf das wir alle gewartet haben“ bedacht wurde – und nach Release sogar als „[…] bester Shooter seit Half-Life 2, den ich gespielt habe“ gefeiert wurde? Die Antwort lautet: Ein unschlagbares Schnäppchen im PlayStation Store – genauer: Prey von Developer Arkane Studios (Deathloop, Dishonored).

Der Horror-Shooter angesiedelt im Sci-Fi-Setting, steht einerseits auf den Schultern solcher immersiven Simulationen wie Deus Ex und System Shock. Andererseits ist der Action-Kracher noch bis zum 25. September um 00:59 Uhr deutscher Zeit für wenig mehr als einen Fünf-Euro-Schein beziehbar – doch lohnt das von Bethesda Softworks herausgegebene Game wirklich eure Lebenszeit?

Shooter-Sensation Prey – jetzt besonders preisgünstig für PlayStation 5 & 4

Nicht nur die Reddit-Community bemühte bei aller Begeisterung für Prey (2017) den Half-Life 2-Vergleich, auch in unserem ausführlichen Test hier auf 4P konnte Prey als moderner Rückgriff auf System Shock überzeugen – und mit als angenehm empfundenem Anspruch. Das im Jahr 2032 auf einer Raumstation spielende Game brilliert mitunter mit mehreren Enden, zahlreichen Quests oder unterhaltsamen Gefechten – auch, wenn das Art-Design wie von Bioshock abgekupfert wirkt. Doch wie ist es um die Resonanz im PlayStation Store bestellt?

Launch Trailer zu Prey:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ach diejenigen Spieler*innen auf PlayStation 5 & 4, die der Ego-Shooter-Neuinterpretation Prey eine Chance gegeben haben, wurden nicht enttäuscht. Das zeigen über 16.000 abgegebene Bewertungen mit einer durchschnittlichen Sternebewertung von 4,5. Sprich: Den Science-Fiction-Blockbuster trennt nur ein halber Stern bis zur utopischen Top-Bewertung – der aktuell, wie eingangs erwähnt, auffallend preisgünstig weiterer Kund*innen harrt. Gerade mal 5,99 Euro müsst ihr momentan blechen. Zum Vergleich: Das handelsübliche Preisschild liegt bei 29,99 Euro. Aber welches Abenteuer erwartet euch mit Prey überhaupt?

Lesetipp: Fallout mit Dishonored-Geschmack – neues Action-RPG

Wer FPS-Action mag, was für ein abgespactes Sci-Fi-Setting übrig hat, zudem den Immersive Sims zugetan ist, könnte nun den Geldbeutel zücken – und nach dem Kauf am Board der Raumstation Talos I aufwachen. Die umkreist in der fiktionalen Zukunft von Prey unseren Mond. Als wahlweise weiblich oder männlich gelesene Protagonist*in Morgan Yu seid ihr Proband eines Experimentes, „dass die Menschheit für immer verändern soll“, wie es die dazugehörige Beschreibung dramatisch rahmt. Leider sind da noch übellaunige Aliens, welche die Raumstation belagern …

Im Übrigen: Falls ihr auf Ego-Shooter-Action abfahrt, aber lieber nach guter, alter Oldschool-Art als Cherokee-Indianer ein Science Fiction-Universum unsicher macht, ist euch das ursprüngliche Prey aus dem Jahr 2006 ans Herz zu legen. „Mit einem coolen Helden und einer beeindruckenden Welt“ konnte das Original-Prey seinerzeit im 4P-Test überzeugen – ähnlich wie dieser Tage ein polnischer Horrortitel in der PlayStation 5-Charts …

Quellen: Forbes / Erik Kain, Reddit / patientgamers, YouTube / @bethesda, PlayStation Store / Bethesda