PlayStation 5: „Bestes Game jemals“ – Rollenspiel-Sensation für wenige Tage im Preisfall

Was aussieht wie ein Krümelgrafik-Spiel von vielen, ist in Wirklichkeit ein Rollenspiel-Blockbuster, mit nicht nur einer sensationellen 4,73-Sternebewertung im PlayStation Store. Das RPG wurde im 2015 von GameFAQ sogar als „Bestes Game jemals“ prämiert. Die Rede ist natürlich von Undertale von Videospielentwickler Robert F. „Toby“ Fox – jetzt für wenige Tage auffallend preisgünstig für PlayStation 5 & 4 abzustauben.

Der US-amerikanische Spieleentwickler wird bis heute mit seinem Überraschungshit Undertale in Verbindung gebracht – und das nicht zu Unrecht. Alleine dieser Tage kann sich das Pixel-Kunst-RPG mit fast 260.000 durchschnittlich äußert positiven Spieler*innen-Bewertungen auf Steam brüsten. Und PlayStation-Spieler*innen haben jetzt noch wenige Tage die Chance, für einen Kleckerbetrag loszulegen.

Undertale: Jetzt besonders günstig für PlayStation 5 & 4

Die kleine Rollenspiel-Sensation Undertale schnappt ihr euch im PlayStation Store also noch wenige Tage zum Angebotspreis von gerade mal 9,89 Euro. Zum Vergleich: Regulär ist der Rollenspiel-Geheimtipp, der schon lange keiner mehr ist, mit 14,99 Euro bepreist. Bedenkt allerdings: Der Rabatt gilt nur bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der handelsübliche Kaufpreis fällig. Doch was genau bekommt ihr nun für eure nicht ganz zehn Euro?

Trailer zu Undertale:

Zuallererst bekommen Spieler*innen mit Undertale jetzt im PlayStation Store für den Taschengeld-Betrag von nicht mal einem Zehn-Euro-Schein jenen Rollenspiel-Knüller, der im Jahre seines Erscheinens von der für Komplettlösungen, Cheats & Co. bekannten Website GameFAQ zum „Besten Spiel jemals“ gekürt wurde – somit Schwergewichte wie Final Fantasy 7 oder Zelda: Ocarina of Time ausstechen konnte. Dabei wirkt das Spiel mit seiner Pixelgrafik-Präsentation erstmal optisch ziemlich unspektakulär – doch lasst euch davon mal nicht täuschen.

Im Rollenspiel Undertale verschlägt es euch als menschlicher Charakter in die titelgebende Welt unter der Erde – die, unvorteilhaft für einen reibungslosen Tagesablauf, von garstigen Monstern bewohnt wird. Und jetzt kommt der Clou: Anstatt euch mit Waffengewalt oder Zaubersprüchen zur Wehr zu setzen, könnt ihr mit dem Getier auch ins Gespräch gehen, ihnen schmeicheln, oder drohen – oder auch einfach nur zu einer unverfänglichen Plauderei einladen.

Anders formuliert: In Undertale könnt ihr, unüblich für die meisten Videospiele, einen komplett friedfertigen Pfad einschlagen, euch bis zum Spielende am rundenbasierten Kampfsystem erfreuen, ohne einen einzigen Gegner umzunieten. Wahlweise könnt ihr aber auch mit der altbewährten Holzhammer-Methode vorpreschen, was allerdings das Spielende entsprechend beeinträchtigen wird. Wer also auf 8-Bit-Ästhetik steht, ein ausgezeichnetes Indie-Rollenspiel erleben möchte, sollte mit dem Klassiker Undertale auf PlayStation 5 oder 4 loslegen. Ansonsten gibt’s diese Woche gleich sieben gute Gründe für eure PlayStation 5.

Quellen: YouTube / @FwugRadiation, GameFAQ, PlayStation Store