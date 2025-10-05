PlayStation 5: „Bestes Rollenspiel in über einer Dekade“ überrascht mit Preishammer – für kurze Zeit

Wenn ein Gaming-Release mit Zuschreibungen wie „Bestes Rollenspiel in einer Dekade“ auftrumpft, sich zudem auf Metacritic mit einem epochalen 93-Score brüsten kann, was verbirgt sich dahinter? Im Falle von PlayStation 5 & 4, ein nicht zu vernachlässigender Preisnachlass von sage und schreibe 85 Prozent – für das Rollenspiel-Schwergewicht Persona 5.

Richtig gelesen: Jener übersinnlicher Highschool-Krimi, der auch in unserem Test hier auf 4P eine Spitzenwertung von 9.0 absahen konnte, ist für kurze Zeit verdammt günstig im PlayStation Store verfügbar – genauer: Noch bis zum 9. Oktober, um 00:59 Uhr deutscher Zeit dürft ihr den Hammerrabatt nutzen. Danach wird Persona 5 wieder das handelsübliche Preisschild von 59,99 Euro umgehangen. Doch lohnt es wirklich, so die nicht ganz zehn Euro zu zücken?

Persona 5: Für wenige Tage kriminell preisgünstig im PlayStation Store

Mal Hand aufs Herz – und Tacheles gesprochen: Wer sich für sogenannte JRPGs, also aus Japan stammende Rollenspiele, begeistern kann, hat ein Persona 5 von Entwicklungsstudio Atlus und Publisher Sega vermutlich längst rauf und runter gespielt – und das nicht zu kurz. Immerhin stecken in dem Titel laut HowLongToBeat gleich hunderte Spielstunden, die ihr mit rundenbasierten Kämpfen, Anime-Ästhetik und einer komplexen Handlung zubringen dürft. Also, direkt eure Scheinchen in den PlayStation Store stecken?

Launch Trailer zu Persona 5:

Mal 85-prozentige Preisreduktion beiseite: Womit hat es sich ein Persona 5 verdient, wenn der Titel mit allerlei Superlativen zugeworfen wird? Wenn ihr das ganz genau wissen wollt, können wir euch nur die Lektüre unseres fünfseitigen, ausführlichen Tests ans Herz legen. Dort erfahrt ihr nämlich fachkundig aufbereitet, wie dieser faszinierende Mix aus Highschool-Alltag und bizarrem Mystery-Thriller brillieren konnte – übrigens unter anderem mit kuriosen Charakteren, unzähligen Aktionsmöglichkeiten oder abgefahrenen Bosskämpfen.

Lesetipp: Übersinnlicher Highschool-Krimi Persona 5 in unserem Test

Okay, die teils mühselig zu steuernden Stealth-Passagen schmälerten unseren Gesamteindruck zu Persona 5 – aber nicht beträchtlich, wie die hervorragende Note im Testfazit zeigt. Anders gesagt: Wer Rollenspiele, zumal aus dem Land der aufgehenden Sonne, zu ihren oder seinen Genre-Favoriten zählt, als nur auf den ersten Blick stinknormaler Schüler eine abgedrehte Parallelwelt entdecken möchte, dürfte bei diesem Kritiker*innen- und Spieler*innen-Liebling bestens aufgehoben sein.

Aber auch, wer sich für Coming-of-Age-Geschichten erwärmen kann, könnte mit den nicht ganz zehn Euro im PlayStation Store für ein Persona 5 aufs Beste bedient sein. Noch nicht überzeugt? Die über 5.000 Bewertenden, siehe die 4,87 von 5 Sternen auf Sonys Distributionsplattform, waren es schon – ähnlich wie bei einem Space Marine 2, dass bald wieder auf PlayStation 5 & Co. den Tyraniden den Zahn zieht.

