PlayStation 5: Beunruhigende Entdeckung in Shooter-Hit – „musste den Spielstil ändern“

Der Extraction-Shooter ARC Raiders ist seit Wochen in aller Munde. Seit Ende Oktober steigen immer mehr Spieler*innen in die Koop-Erfahrung ein, besonders zum Wochenende wachsen die Zahlen auf Steam und Co. immer weiter.

Doch auch auf den Konsolen erfreut sich das Spiel mehr und mehr Beliebtheit; über 700.000 gleichzeitige Spieler*innen sollen sich plattformübergreifend in ARC Raiders verlustiert haben, wie Entwicklerstudio Embark schon mitgeteilt hat. Aber wo spielt es sich eigentlich am besten?

PS5 vs. PC: Wo sind die ARC Raiders entspannter?

Dieser Frage haben sich ein Reddit-User namens Monstras-Patrick und sein Bruder angenommen. Dabei ging es jedoch nicht darum, auf welcher Plattform der Shooter eine bessere Performance liefert oder ob man besser mit Maus und Tatstatur oder Controller zockt. Nein, viel mehr stand die Community und das Verhalten der Mitspieler*innen, denen ihr begegnet, im Fokus. „Mein Bruder spielte auf PlayStation 5, ich auf dem PC. Für eine Woche schalteten wir Crossplay aus und haben unsere Statistiken aufgeschrieben“, erklärt Monstras-Patrick auf Reddit.

Die genaue Übersicht könnt ihr hier auf Reddit finden:

„Wenn wir andere getroffen haben, senkten wir unsere Waffen und versicherten, nicht anzugreifen“, erläutert er das Vorgehen weiter. „Wir erklärten, dass wir nur nach Upgrades suchen und eventuell für Team-ups bereit sind.“ Die Statistiken auf der PS5 zeigten, dass der Bruder 237 Spieler*innen in 79 Matches getroffen hat, Patrick selbst traf auf dem PC 172 andere in 49 Spielen. Die Quote an Lügner*innen, die bei der ersten Chance einen Schuss in den Rücken abgegeben haben liegt bei 58 zu sieben; die der Verräter*innen, die die Tester bei der Extraction erschossen haben, bei 28 zu drei.

„Es gibt noch mehr Daten, aber diese zeigen schon einiges“, schreibt Patrick: „Mein Bruder hat auf der PS5 schnell realisiert, dass er öfter erschossen wird und weniger freundliche Spieler*innen trifft. Er musste den Spielstil komplett ändern und ruhiger sowie misstrauisch werden.“ Auf dem PC sei es genau andersherum gewesen: Mehr Gespräche, mehr Teamwork, mehr Teilen des Loots.

„Es scheint also, als wären PC-Gamer*innen viel entspannter, hilfsbereiter und freundlicher als auf der PS5“, schließt Monstras-Patrick. „Ich spiele nie wieder mit eingeschaltetem Crossplay.“ Einen Überblick über ARC Raiders fulminanten Start könnt ihr noch einmal hier nachlesen.

