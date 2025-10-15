PlayStation 5: Gigantisches Black Myth Wukong-Update stellt viele Spieler vor ein Problem

Gründe dafür, dass ein Spiel nach seinem Release nochmal eine zusätzliche, fast dreistellige Anzahl an Gigabytes im Speicherplatz eurer PlayStation 5 frisst, sind eher bei umfangreichen neuen Erweiterung zu vermuten. Aber selbst der gewaltige Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree bringt nur etwa 60GB auf die Waage. Black Myth Wukong kann darüber mit seinem neusten Update nur schmunzeln.

Immerhin übertrifft es diese Zahl deutlich, wobei die Menge an Änderungen überschaubar bleibt. Fans sind äußerst verwirrt von diesem Datenmonster und haben sogar Probleme, dafür Platz auf ihrer Konsole zu finden. Ein Trick, der genauso einfach wie verwirrend ist, soll Abhilfe schaffen.

Am 12. Oktober hat das Team von Game Science angekündigt, dass eine erneuerte Version von Black Myth Wukong sich ab dem nächsten Tag auf den bedienten Plattformen ausbreiten wird. Somit hat auch eure PlayStation 5 mittlerweile von der Softwareanpassung mitbekommen, wenn sich das Spiel in eurem Besitz befindet, versteht sich. Dort liegt es mit etwa 130GB an Datenmasse und wird jetzt merklich schwerer, denn wie es in der Bekanntmachung heißt, kommen rund 93,5GB mi dem Update obendrauf.

Dies sei laut offiziellen Angaben auf unterschiedliche Datenspeichermethoden zurückzuführen, welche hier zu Problemen führen. Sollte der verfügbare Platz auf eurer Konsole nicht ausreichen, wird empfohlen, entweder vorerst mit der alten Version weiterzuspielen und den Download zu abzulehnen, oder das gesamte Spiel zu deinstallieren, um es dann komplett erneut herunterzuladen.

Aber welche Anpassungen stecken denn nun in der Softwareauffrischung? Neue Story- oder Gameplay-Inhalte solltet ihr schon mal nicht erwarten. Es handelt sich allerdings auch nicht ausschließlich um Bug Fixes, denn auch eine Optimierung der Performance ist mit enthalten. Dazu zählen unter anderem ein neuer Performance Mode mit 60Hz, wobei der vorige mit dem Beinamen Legacy verfügbar bleibt. Außerdem verbessern sich die Ladezeiten und die Klarheit bestimmter Texturen, zumindest gilt das für die PS5-Edition.

