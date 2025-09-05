PlayStation 5: Bricht Sony in Kürze endlich das Schweigen zu diesem Spiel?

Es ist ewig her, dass von offizieller Seite Informationen zu Marvel’s Wolverine an die Öffentlichkeit getragen wurden. Die Erwähnung dieses für die PlayStation 5 vorgesehenen Titels weckt in manchen vielleicht dunkle Erinnerungen an dessen Bekanntgabe, während andere ihn zum ersten Mal hören.

Doch jetzt könnte sein Klang sich in den Vordergrund drängen und wieder für Wirbel sorgen, denn wie aktuelle Gerüchte besagen, erwartet uns noch in diesem Jahr neues Material zu dem Superhelden-Spiel. Geht es danach eventuell sogar schon in Richtung Release?

Marvel’s Wolverine für PlayStation 5 soll Teil der State of Play sein

Erstmals erfuhren wir 2021 von der Existenz von Marvel’s Wolverine bei einem PlayStation Showcase. Damals gab es auch einen ersten Trailer, welcher allerdings nicht wirklich aussagekräftig ist. Darin sind lediglich wenige Sekunden einer Szene zu sehen, in denen Wolverine seine Krallen auspackt, um einen letzten mutigen Widersacher aus einer wohl längst gewonnenen Barschlägerei fertig zu machen. Seit dem ist zur Veröffentlichung oder dem eigentlichen Gameplay kein Wort gefallen.

Das liegt vermutlich unter anderem daran, dass es Rückschläge während des Entwicklungsprozesses gab, die verarbeitet werden mussten. 2023 erfolgte nämlich ein Hackerangriff auf Insomniac Games, durch den die Daten von Mitarbeitenden und Spielinhalte online durchgesickert sind. Es folgten als Reaktion darauf Änderungen in der Planung zu Marvel’s Wolverine, deren Ausmaß allerdings nicht genau bekannt ist.

Anonyme Quellen von Insider Gaming behaupten jetzt zu wissen, dass das Spiel „fast sicher“ Teil der nächsten State of Play von Sony sein wird. In dem Showcase behandelt das Unternehmen neue Ankündigungen und bevorstehende Releases von PlayStation-Titeln. Die kommende Instanz davon soll angeblich Ende September bevorstehen. Den Gerüchten nach geht man davon aus, dass ein nun fertiggestellter neuer Trailer von Wolverines Videospielauftritt gezeigt wird.

Und sollte Marvel’s Wolverine doch nicht in der State of Play auftauchen, sei zumindest anzunehmen, dass das Bewegtbildmaterial in den folgenden Monaten nach außen getragen wird. Eine mögliche weitere Gelegenheit hierfür könnten die diesjährigen Game Awards sein. Gut möglich, dass man im gleichen Atemzug auch einen Veröffentlichungstermin los wird, aber das, genau wie der Wahrheitsgehalt der Leaks, muss sich erst noch bestätigen. Absolut echt und schon erschienen auf der PlayStation 5 ist übrigens ein kostenloses Adventure, welches jedoch für kontroverse Meinungen sorgt.

Quellen: Insider Gaming