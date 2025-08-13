PlayStation 5: Cyberpunk-Spiel einer legendären Reihe für unter 3 Euro – aber ihr müsst blitzschnell sein

Was hat uns Revolution Software nicht für vergnügliche Stunden vor den Bildschirmen beschert, oder? Das vom Briten Charles Cecil gegründete Studio ist über die Jahre vor allem mit seiner langlebigen Batphomets Fluch-Reihe positiv aufgefallen – allen voran natürlich mit dem originalen Point-and-Click-Adventure rund um George Stobbart und Nicole Collard aus dem Jahre 1996. Doch die Brit*innen können auch Cyberpunk.

Während die im englischsprachigen Raum Broken Sword getitelten Klickereien bis heute für den Bekanntheit von Cecils Studios verantwortlich sind, erschien 1994 bereits mit Beneath a Steel Sky ein Oldschool-Adventure angesiedelt in einem dystopischen Cyberpunk-Setting – jenes erst 2020 mit Beyond a Steel Sky nicht nur kongenial, sondern zeitgemäß weitererzählt wurde. Das Adventure-Highlight bekommt ihr jetzt preisgünstig im PlayStation Store, wenn ihr verflixt schnell seid.

PlayStation 5: Cyberpunk-Spiel Beyond a Steel Sky jetzt im Angebot

Die späte, aber nichtsdestoweniger ziemlich genialische Cyberpunk-Fortsetzung Beyond a Steel Sky, sichert ihr euch momentan also mit einem Preisnachlass von sage und schreibe 85 Prozent. Anders gesagt: Ihr bezahlt für das abenteuerliche Science-Fiction-Spiel, das euch laut How Long to Beat immerhin eine Spielzeit von rund zehn Stunden beschert, den schlappen Schleuderpreis von 2,99 Euro. Bedenkt aber unbedingt: Der Angebotsppreis gilt nur noch bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Ihr dürft also nicht lange zögern, wollt ihr den reduzierten Kaufpreis nutzen.

Ein Launch-Trailer zum Spiel:

Nach Ablauf des Angebotszeitraums für Beyond a Steel Sky wird dann wieder der reguläre Verkaufspreis von 19,99 Euro fällig. Auch kein Betrag, der sofort ein Loch ins Portemonnaie brennt, aber doch deutlich happiger. Für welche Spieler*innen eignet sich das Abenteuer-Spiel nun? Auf den Punkt gebracht: Wer sich allgemein für starkes Worldbuilding von Cyberpunk-Welten begeistern kann, Storytelling im Stile eines dramatisch-humorvollen Thrillers wertschätzt, oder speziell ein Faible für angenehm-herausforderndes Rätseldesign hegt, sollte mit dem Kauf liebäugeln.

Erzählerisch greift Beyond a Steel Sky schließlich den vom Vorgänger Beneath a Steel Sky fallengelassenen Handlungsfaden wieder auf. Damals wie heute verschlägt es euch in die Rolle des Protagonisten Robert Foster – mit dem Unterschied, dass seit den Ereignissen aus dem ersten Spiel mittlerweile zehn Jahre vergangen sind. Das erzählerische Drama entfaltet sich, als Foster mit seinem Freund Max und dessen Sohn Milo angeln geht – und Milo von einem Roboter entführt wird

Als Held, der Robert Foster nun mal ist, nimmt er die Suche nach dem verlorengegangen Kind auf, gerät dabei in die Cyberpunk-mäßige Mega-Metropole Union City. Was die Steuerung angeht, hat sich Beyond a Steel Sky abschließend bemerkt von seinen Point-and-Click-Ursprüngen emanzipiert. Das Sequel steuert sich zeitgemäß mit gewohnter Kombi aus WASD-Tasten und Mausbewegung. Manche*r Spieler*in hat sich im Übrigen das mit 4,42 von 5 Sternen im PlayStation Store bewertete Game vor Monaten auf GOG andrehen lassen.

Quellen: PlayStation Store / Microids, YouTube / @RevolutionSoftwareOfficial