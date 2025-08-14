PlayStation 5: „Das beste Spiel aller Zeiten“ – Rollenspiel-Knüller wenige Tage brutal günstig

Wenn ein Videospiel nicht nur regelmäßig mit Superlativen wie „eines der großartigsten Spiele jemals“ oder sogar „ist das beste Spiel aller Zeiten“ bedacht wird, sondern jetzt auch im PlayStation Store stark im Kaufpreis gesenkt wird, sollten preisbewusste Spieler*innen mit höchsten Ansprüchen hellhörig werden – schließlich ist Bloodborne ein veritables Gaming-Highlight.

Während Bloodborne hier und das nicht irrig als Action-Rollenspiel umschrieben wird, ist der Konsens doch eindeutig: Der 2015 von FromSoftware herausgebrachte Titel, reiht sich in die Soulslike-Tradition anderer Spiele des Studios ein – angefangen bei solchen Genre-Urgesteinen wie Demon’s Souls oder Dark Souls. Jetzt also gilt es, das gotisch angehauchte Blooodborne für kleines Geld auf eure Playstation zu prügeln.

Bloodborne: Soulslike-Klassiker wenige Tage preisgünstig im PS Store

Nicht nur die Jubelschreie aus der Reddit-Community wie eben „[…] das beste Spiel aller Zeiten“ belegen eindrücklich, welchen Stellenwert Bloodborne unter den Soulslike-Spieler*innen genießt – auch die hervorragende, durchschnittliche Bewertung mit 4,74 von 5 Sternen bei über 267.500 Bewertungen im PlayStation Store (Stand: 14. August) sprechen eine eindeutige Sprache. Ähnlich beeindruckend ist das rabattierte Preisschild: Gerade mal 9,99 Euro müsst ihr aktuell für Bloodborne löhnen – aber wie immer nur für kurze Zeit.

Trailer zu Bloodborne:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Vergleich: Für gewöhnlich ist Bloodborne mit auch nicht kolossalen, aber doch einem merklich höheren Verkaufspreis von 19,99 Euro behangen. Ein Preis, der im Übrigen nach dem 28. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit wieder abgerufen wird. Anders gesagt: Nach genanntem Zeitpunkt entfällt die Rabattierung, ihr müsst wieder den PlayStation Store-üblichen Kaufpreis hinblättern. Doch was erwartet euch als Käufer*in des Soulslikes-Knüllers nun konkret?

Angesiedelt ist Bloodborne in einer von europäischer Architektur inspirierten, fiktionalen Stadt namens Yharnam. Dorthin verschlägt es euch als Spieler*in, besser gesagt in der Rolle eines kranken Pilgers – mit dem ihr ein Heilmittel sucht. Nach einer Bluttransfusion erwacht ihr inmitten der Stadt, nur, dass sich die Bewohner*innen jetzt unvorteilhafterweise in reißende Bestien verwandelt haben – und das ist der entscheidende Punkt, an dem es mit den herausfordernden Soulslike-Schnetzeleien losgeht

Lesetipp: Die 10 besten Soulslikes aller Zeiten für Elden Ring-Fans

Kurzum: Wer als Action-Rollenspieler*in auf der Suche nach einer rasanten, nervenzerreißenden Herausforderung ist, bei der eine zackige Kampfmechanik im spielerischen Vordergrund steht, eine vorwärtsgerichtete Spielweise abverlangt wird, könnte in Bloodborne das nächste Lieblingsspiel finden. Aber auch, falls ihr auf düstere Gothic-Welten steht, sollt ihr einen Blick riskieren – oder ihr lasst euch in unserem neunseitigen Test von den Qualitäten eines Bloodborne überzeugen.

Quellen: Reddit / ConcentrateSalt1033, willrsauls, PlayStation Store, YouTube / @PlayStation