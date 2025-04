PlayStation 5: Das solltet ihr mit eurer Konsole auf keinen Fall tun – Spieler macht fatalen Fehler

Was ihr mit eurer PlayStation 5 nicht tun dürft und solltet, steht nicht nur in der Bedienungsanleitung, vieles davon gebietet auch der gesunde Menschenverstand.

Aber Unfälle passieren immer wieder und ein Spieler hat unabsichtlich ausgetestet, wie hitzebeständig die Konsole wirklich ist – und am eigenen Leib erfahren, dass sowas keine gute Idee ist. Klingt logisch? Ist es auch. Aber was zu viel Hitze wirklich mit der PlayStation 5 macht, ist dann doch ziemlich spannend und unterhaltsam.

PlayStation 5: Hitze ist ihr größer Feind

Reddit-Nutzer*in trollztoll teilte ein Bild, auf dem eine ziemlich demolierte PlayStation 5 zu sehen ist: Die obere Hälfte der Seitenplatten hat sich gewellt, ist gewissermaßen an das Innenleben geschmolzen und sieht ein wenig aus, als ob jemand mit einem Baseball-Schläger dagegen gehämmert hätte. Grund für diese Verformungen sind aber tatsächlich die Hitze, wie er oder sie schreibt:

„Er hat sie neben eine Heizung oder so gestellt und sie ist kaputtgegangen. Jetzt ist der Luftstrom im Arsch und sie ist nicht wirklich nutzbar, so schnell, wie sie heiß wird. Die Seitenplatten sind angeschmolzen und ich dachte, ich melde mich hier in der Hoffnung, ein Genie könnte eine Lösung vorschlagen. Ich persönlich habe keine [Konsole] und das nachzuschauen fühlt sich an wie ein Schuss ins Blaue. Ich würde sie liebend gerne reparieren, damit ich einen Grund habe, vorbeizuschauen, um Ghost of Tsushima zu spielen oder so.“

Hier seht ihr das desaströse Ergebnis:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An dem Zitat aus dem Reddit-Post lässt sich erkennen, dass trollztoll nicht selbst für dieses Debakel verantwortlich ist: Ein Freund oder eine Freundin hat seine oder ihre Technik hier offenbar misshandelt und dürfte mit der halb geschmolzenen PlayStation 5 nur noch wenig Spaß haben. In den Kommentaren ist man sich einig: Das lässt sich nicht mehr reparieren. Dafür gibt es eine Menge Spott, zum Beispiel von Nutzer*in gabbertronnnn:

Hier findet der oder die Schuldige direkt eine neue Konsole:

„Dein Freund ist ein Idiot. Wer stellt ein elektronisches Gerät neben eine verdammte Heizung?!“ Er oder sie ist nicht der einzige: Die meisten teilen die Auffassung, dass sich dieser Unfall hätte leicht vermeiden lassen und der oder die Verursacher*in nun hoffentlich eine wichtige Lektion gelernt hat. In den Weiten von Reddit finden sich aber auch Spieler*innen, die ihre PlayStation 5 nicht demolieren, sondern mit neuen Seitenplatten in eine frische Hülle stecken.

Quelle: Reddit /@trollztoll, gabbertronnnn