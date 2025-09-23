PlayStation 5: Das wohl verrückteste Spiel des Jahres erscheint heute – neueste Gameplay-Überraschung

Wenn man nur einer einzigen Neuveröffentlichung 2025 das Zepter mit der Aufschrift „Durchgeknalltestes Spiel des Jahres“ in die nicht vorhandenen Hände drücken möchte, dann vermutlich Baby Steps, herausgegeben von Publisher Devolver Digital (Hotline Miami, Cult of the Lamb). Wieso? Weil euch das Adventure-Spiel abseits von Superhelden-Tatütata in den Strampler eines „arbeitslosen Taugenichts“ steckt – und es zur einzigartigen Gameplay-Herausforderung erhebt, einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Wessen Augenbrauen nun überrascht nach oben schnellen vor Vorfreude, darf schonmal übers Portemonnaie streicheln: Baby Steps feiert nämlich brandaktuell seinen Release – also am 23. September. Genauer: Auf PlayStation 5 und Steam entdeckt ihr als unwahrscheinlicher Held Nate jetzt die zutiefst simple Fähigkeit des, nun ja, Gehens wieder.

Überraschend anderer Adventure-Release für PlayStation 5 & Steam: Baby Steps

Wer noch mit sich hadert, ob Baby Steps den Kaufpreis wert ist, sei dazu angehalten, in die kostenlose Probierversion auf Valves Videospielplattform hineinzuschnuppern. So könnt ihr unkompliziert herausfinden, ob diese innovative Herangehensweise an die altgediente Adventure-Spielart Walking Simulator eure Sache ist. Der spielerische Clou: Bei Baby Steps wurde die Steuerung eines jeden von Nates zwei Beinen einer eigenen Taste zugewiesen, während ihr über den Analogstick das Gleichgewicht beherrscht.

Spoiler-Alarm: Dieses Video zeigt den geheimen First-Person-Hut:

Display content from YouTube

Was sich erstmal schön bescheuert anhört, oder zumindest unnötig kompliziert, hat in diesem Adventure-Game der durchgedrehten Sorte aber System – denn die größte Herausforderung in dieser offenen Spielwelt besteht mitnichten darin, Monster verkloppen, oder andere Heldentaten zu verrichten. Nein, die ultimative Herausforderung schlummert schlicht dort, wo Protagonist Nate mit seinem ungelenken Bewegungsapparat herumhampelt – oder besser: wie er das tut. Wer demnach eine unverbrauchte Spielerfahrung sucht, sollte vielleicht mit Baby Steps Fortbewegung auf zwei Beinen neu erleben.

Okay, ein Baby Steps nimmt sich selbst also nicht allzu ernst, kann mit einer ungewöhnlichen Spielerfahrung abseits vom Triple-A-Trara aufwarten – und sonst so? Bekommt ihr einen dynamischen Soundtrack auf die Ohren, der euren virtuellen Rundgängen akustisch den Weg bereitet. Genauso erwähnenswert ist das „volldynamische Strampler-Verschmutzungssystem“, welches als eines der Hauptmerkmale dieses Wander-Adventures angepriesen wird. Hatten wir erwähnt, dass sich Baby Steps um Ernsthaftigkeit kein bisschen schert?

Kurz und knapp gesagt: Gleitet am besten sofort in eure Barfußschuhe, schultert den Wanderrucksack, um mit Taugenichts Nate, der ja vielleicht doch zu etwas taugt, die große, weite Welt in dieser Einzelspielerfahrung der podologischen Art zu begehen – immer Schritt für Schritt, versteht sich. Apropos Überraschungen auf der PlayStation 5, über die es sich zu stolpern lohnt: Heute schon am World’s End Club vorbeigelaufen?

