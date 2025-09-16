PlayStation 5: Diese Erfolgsfranchise überrascht jetzt mit prächtigem Preishammer – aber nur ganz kurz

Schnell! Welcher ist der allerbeste Titel der mittlerweile über 30 Spiele umspannenden Castlevania-Reihe? Ist es Super Castlevania 4 für den Super Nintendo, Symphony of the Night für die erste PlayStation, oder doch das ursprünglich für Game Boy Advance veröffentlichte Aria of Sorrow? Egal, wie eure persönliche Antwort ausfällt: Für Spieler*innen auf PlayStation 5 & 4 gibt’s jetzt ein Castlevania-Highlight im Doppelpack.

Denn Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood bündelt – die Namensgebung verrät es – gleich zwei klassische bis blutsaugende Spiele. Rondo of Blood erblickte im Jahre 1993 das Licht der Gaming-Welt, Symphony of the Night hingegen feierte 1997 seinen Release. Das verführerische Komplettpaket für alle Blutsauger*innen will jetzt für kurze Zeit stark vergünstigt an euer Portemonnaie ran …

Zwei Castlevania-Klassiker zum läppischen Kaufpreis

Noch bis zum 25. September um 00:59 Uhr deutscher Zeit blecht ihr gerade mal 4,99 Euro für Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood. Zum Vergleich: Der handelsübliche Kaufpreis liegt bei 19,99 Euro. Wer jetzt noch zögert, den Fünf-Euro-Schein für zwei angestaubte Castlevanias aus den 90er-Jahren auf die Ladentheke zu knallen, darf sich von den User-Kritiken im PlayStation Store überzeugen lassen: Die durchschnittliche Bewertung der fast 12.000 Spieler*innen mündete in 4,69 von maximal 5 Sternen (Stand: 16. September). Doch wie konnte sich das Zweiergespann in unserem Test hier auf 4P schlagen?

Launch-Trailer zum Angebot:

Seinerzeit haben wir uns Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood im Rahmen eines Kurztests zur Brust genommen – mit dem Ergebnis, dass Symphony of the Nights zwar durch nicht-lineares Leveldesign und ansprechende Pixelart überzeugen konnte, doch ein Rondo of Blood wirkte in den Augen unseres Testers heutzutage eher altmodisch. Dennoch: Wer Castlevania mag, die beiden Releases bislang verpasst hat, dürfte hier gut und gerne zig Stunden spielerisch wertvoll versenken.

Übrigens: In Rondo of the Blood schlüpft ihr in die Schuhe von Richter Belmont, der – nein, kein Kollege von Barbara Salesch oder Alexander Hold – als Nachfahre eines berühmtberüchtigten Vampirjäger-Clans loszieht. Sein Ziel ist kein Geringeres als die Spitze von Draculas Schloss zu erreichen. Symphony of the Night hingegen lässt euch als Draculas Sohn Alucard loslegen. Ihr seht: Kinder der Nacht dürften an diesem (anti)vampirischen Zweiergespann Gefallen finden.

Wer jetzt noch immer nicht genug vom mönströsen Franchise hat, lässt sich davon verblüffen, dass Castlevania anno 1986 letztes Jahr einen rekordverdächtigen Verkaufspreis abrufen konnte. Wen solche Kuriosa kaltlassen, darf alternativ auf Netflix mit der zweiten Staffel von Castlevania: Nocturne neue Blutsauger*innen kennenlernen.

Quellen: PlayStation Store / Konami, YouTube / @konami