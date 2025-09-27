PlayStation 5: Diesen Gratis-Download genießt ihr nur für kurze Zeit – sogar ganz ohne PS Plus

Wollt ihr auf der PlayStation 5 in den Genuss von kostenlosen Spielen kommen, so ist nicht immer unbedingt auch ein Abonnement bei Sonys Premium-Service PS Plus vonnöten. Ganz im Gegenteil: Schon bald habt ihr für kurze Zeit die Gelegenheit, einem taufrischen Titel eine Chance einzuräumen – ganz ohne dabei einen Cent löhnen zu müssen.

Denn für den Gratis-Download ist weder eine Mitgliedschaft noch ein etwaiger Erwerb eines Titels aus dem PlayStation Store erforderlich. Stattdessen wird euch ein recht knapp bemessenes Zeitfenster geboten, in welchem ihr den vielversprechenden, brandneuen Blockbuster auf Herz und Nieren prüfen dürft. Doch um welches Game geht es dabei eigentlich überhaupt?

PlayStation 5: Koop-Schießerei bald komplett kostenfrei ausprobieren – aber nur für kurze Zeit

Bei besagtem Gratis-Download handelt es sich um die Beta-Version des kommenden Third Person-Koop-Shooters ARC Raiders, der von den Embark Studios entwickelt und für die PlayStation 5 ebenso wie für die Xbox Series-Konsolen und den PC via Steam und Epic veröffentlicht wird. Das Setting bewegt sich zwischen tödlichen Maschinen, die die Oberfläche beherrschen und einer pulsierenden Untergrundgesellschaft namens Speranza.

Ihr stellt eure Ausrüstung in eurer eigenen Werkstatt zusammen, wo ihr sie ebenso reparieren wie verbessern könnt, bevor ihr euch an die Oberfläche wagt, um die Überreste einer zerstörten, aber einst wunderschönen Welt zu plündern – so zumindest heißt es in der Beschreibung des Spiels. Ihr könnt sowohl solo als auch in einer Gruppe von bis zu drei schießwütigen Spielenden umherziehen, stets von den Maschinen und den unvorhersehbaren Entscheidungen eurer Mitüberlebenden bedroht.

Die Beta-Version von ARC Raiders wird zwischen Freitag, dem 17. Oktober und Sonntag, dem 19. Oktober 2025 verfügbar sein – ihr habt also ein geballtes Wochenende lang Zeit, um in die Welt des Spiels einzutauchen. Zum Herunterladen der kostenfreien Kostprobe ist weder ein Code, noch eine Einladung nötig. Stattdessen begebt ihr euch in den PlayStation Store und drückt hier auf den entsprechenden Button.

Glaubt man den Kommentaren in den sozialen Netzwerken, scheint der Hype, den das Spiel derzeit erfährt, zumindest nicht von der Hand zu weisen. Vergleiche mit der Battlefield 6-Beta werden angestellt und man erwarte so gar über eine Million gleichzeitige Spielende während der Testphase. Leider werden die Fortschritte, die ihr übers Wochenende im Spiel macht, nicht in die vollständige Version übernommen. Diese soll schon am 30. Oktober erscheinen, allerdings zunächst nicht kostenlos verfügbar sein. Noch in dieser Woche erwarten euch eine ganze Wagenladung weiterer neuer PS5-Spiele, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.

