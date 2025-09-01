PlayStation 5: Diesen Gratis-Download schnappt ihr euch jetzt ganz ohne PS Plus – aber nur noch wenige Tage

Lust auf etwas frisches Futter für eure PlayStation 5, aber in eurem ganz persönlichen Goldtopf am Ende des Regenbogens herrscht schon vor dem Beginn des neuen Monats gähnende Leere? Kein Problem, denn dank eines brandneuen Gratis-Downloads, den ihr euch ganz ohne PS Plus schnappen könnt, lässt euch Sony nicht im Regen stehen.

Zugegeben: Dabei handelt es sich zwar nicht um eine vollwertige Version eines bildgewaltigen Blockbusters, noch um ein ganzes Gratis-Game. Dennoch wird euch die Möglichkeit gegeben, ein paar spaßige Spielstunden in einem erst in wenigen Monaten erscheinenden, taufrischen Titel zu verbringen. Die kostenlose Demo von Lumines Arise wurde nämlich klammheimlich von Sony in die virtuellen Ladenregale des PlayStation Stores gestellt und wartet hier auf euren Download.

PlayStation 5: Spannender Gratis-Download gewährt euch Vorab einen Einblick – aber nur noch wenige Tage

Der Puzzle-Klassiker Lumines feiert mit dem eben erwähnten Namenszusatz Arise am 11. November seine Rückkehr, aber schon jetzt könnt ihr dank der kostenfreien Testversion einen Blick in das Spiel, das auch seinen Weg auf die PlayStation 5 findet, werfen. Wie mitunter VGC berichtet, hat Entwickler Enhance die brandneue Demo-Version im Schatten des Releasetermins auf PS5 und Steam zur Verfügung gestellt.

Während Abonnentinnen und Abonnenten von PS Plus mit dem September vor einem wahren Luxusproblem stehen, wird hier allen, die Sonys Spieleservice nichts abgewinnen können, eine spannende Offerte zum Nulltarif unterbreitet. Der Haken? Nur noch wenige Tage Zeit verbleiben, um euch die kostenfreie Kostprobe zu Gemüte zu führen. Genau genommen bis zum 3. September um 11:59 Uhr habt ihr noch die Chance, einen Blick zu riskieren, danach verschwindet Lumines Arise wieder bis zu seinem Release hinter verriegelten Türen.

Spannenderweise gewährt man euch mit der Demo einen überraschend breitgefächerten Vorgeschmack darauf, was euch zur Veröffentlichung des Puzzlers erwarten soll. Sie umfasst ganze drei Level aus dem Journey-Einzelspielermodus, ebenso ist eine kurze Preview des plattformübergreifenden Mehrspielermodus Burst Battle enthalten. Damit ihr möglichst viel davon mitbekommt, ist der Schwierigkeitsgrad leicht gehalten, die VR-Kompatibilität derzeit deaktiviert.

Ganz grundlegend soll Lumines Arise dann satte 35 Level in beeindruckender, brandneuer grafischer Aufmachung im Gepäck haben. Es geht dabei darum, dass ihr bunte 2×2-Blöcke aufeinanderstapelt – Tetris lässt grüßen. Ziel ist es, gleichfarbige Reihen zu bilden, die dann zerstört werden, wenn eine Zeitleiste im Takt der Musik des Spiels über den Bildschirm läuft. Findet ihr Gefallen an dem Klötzchenspaß, könnt ihr auch wahlweise zur Deluxe Edition greifen, die für PS5-Spielende einen Astro Bot-Avatar mitliefert. Falls nicht, warten schon 22 weitere PlayStation-Spiele auf euch.

Quellen: VGC