PlayStation 5: Dieser Fan-Favorit hat jetzt eine Neuauflage – „König seines Genres“

Seit fast 40 Jahren führt der Weg am Namen Final Fantasy schwerlich vorbei, wenn man sich eingehend oder auch nur peripher für Videospiele interessiert. Als wegweisende Rollenspielreihe gestartet und in den 90ern auch mit dem Label JRPG nach Europa geschwappt, hat sich das Franchise mittlerweile über mehrere Genres breit gemacht.

Ob im klassischen Gewand, in Pixel-Optik oder 3D-Grafik, als langfristig begeisterndes MMO, bis hin zum strategischen Taktik-RPG: Final Fantasy findet damals wie heute generationenübergreifend seine Fans. Mit dem ersten Tactics-Ableger, betitelt als The Ivalice Chronicles, ist jetzt ein richtungsweisendes Spiel der Reihe neu aufgelegt worden.

Final Fantasy Tactics: Die perfekte Gelegenheit, den Klassiker nachzuholen

Final Fantasy Tactics erschien erstmals schon im Jahre 1997 und wurde über die Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Ausführungen für zahlreiche Systeme neu aufgelegt. Jetzt ist ein waschechtes Remaster – versehen mit dem Untertitel The Ivalice Chronicles – für die aktuellen Plattformen aufgeschlagen. Entwickler und Publisher Square Enix verspricht, dass ihr die epische Story so intensiv, wie nie zuvor, erleben sollt. Euch erwartet eine optimierte Grafik, weiterentwickeltes Gameplay und komplett in Englisch und Japanisch vertonte Dialoge.

Den klassischen JRPG-Mechaniken wird durch das taktische Kampfsystem eine Komponente hinzugefügt, die für das Genre einst neuartig und richtungsweisend war. Entsprechend gespannt sind die Fans auf die Neuauflage des Klassikers. „Was Stories in Videospielen anbelangt, spielt dieses Game in der obersten Liga“, befindet User Caraclysm auf Reddit. „Auch der Soundtrack und das Gameplay sind superb.“

Auch pikpikcarrotmon ist voll des Lobes: „Es ist der König seines Genres, ich würde es sogar noch über Fire Emblem einordnen. Die Geschichte ist großartig und die Welt ist so interessant, dass sie auch in Titeln der Hauptreihe von Final Fantasy mehrfach darauf Bezug genommen haben.“ Interessierte könnten zudem komplexe Protagonist*innen mit überzeugender Motivation sowie ein fantastisches Job-System mit einzigartigem und verrücktem Charakter-Building erwarten.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ist seit 30. September zu kaufen und kann auf PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und Switch 2, Xbox Series X|S sowie auf PC via Steam gespielt werden. Fast gleichzeitig ist aus dem Nichts ein Ableger aus einer konkurrierenden Reihe erschienen – mit einem merkwürdigen Twist.

Quelle: Steam; Reddit / Caraclysm, pikpikcarrotmon, Vermilingus