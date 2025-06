PlayStation 5: Dieser gefeierte Spiele-Hit bekommt kostenloses Update

Um Astro Bot wird es auch rund ein dreiviertel Jahr nach Release nicht ruhig – während der gestrigen State of Play von PlayStation kündigte Entwickler Team Asobi an, dass für das amtierende Spiel des Jahres für die PlayStation 5 wieder neue Inhalte veröffentlicht werden.

Schon im vergangenen Jahr konnten Spieler*innen mit einem festlichen Weihnachtslevel in die Welt von Astro Bot zurückkehren, vor ein paar Monaten gab es ein paar fordernde Speedrun-Level, in denen ihr euch und den sympathischen Roboter zu immer neuen Bestzeiten motivieren durftet.

PlayStation 5-Hit Astro Bot mit neuen Inhalten

Neben den fünf regulären Galaxien, in die ihr in Astro Bot auf der PlayStation 5 mit dem gleichnamigen, beliebten Roboter bereisen müsst, gibt es noch die unheilvolle Teuflische Leere, in die ihr nur über die gut versteckten Eingänge auf anderen Planeten gelangt. Diese besonders herausfordernde Ecke des Universums wird demnächst um fünf neue Level erweitert, wie gestern im Rahmen der State of Play angekündigt wurde.

Damit wird die Zahl der Level in dem mehrfach prämierten 3D-Plattformer auf über 90 angehoben – um diese alle abzuschließen, müsst ihr allerdings all eure Fähigkeiten aufbieten und Astro mit Geschick und Finesse durch die Welten steuern. Levelnamen wie „Twin-Frog Trouble“, „Suck It Up“ oder „Handheld Havoc” legen nahe, dass ihr unter anderem mit den Frosch-Boxhandschuhen und dem Elefanten-Rucksack unterwegs sein werdet.

Wer alle Level der Teuflischen Leere abschließt, kann mit einer besonderen Überraschung rechnen, wie Game Director Nicolas Doucet während der Präsentation anteasert. Zudem könnt ihr natürlich auf neue Robo-Freunde treffen, unter anderem auf Atsu, der Protagonistin aus dem kommenden Ghost of Yōtei. Auch können sich Astro Bot-Fans auf eine Neuauflage des limitierten PlayStation 5-Controller freuen, der bereits zum Release des Spiels erstmals erschien.

Die neuen Level für Astro Bot werden mit dem kostenfreien Update am 10. Juli bei euch auf der PlayStation 5 aufschlagen; wohl alle gleichzeitig und nicht, wie bei den Updates im Winter, als es jede Woche ein neues Level gab. Wenn ihr euch noch einmal in Erinnerung rufen wollt, welchen Spaß man bei Astro Bot haben kann, lest euch gerne unseren Test durch.

