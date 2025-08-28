PlayStation 5: Dieses “absolute Meisterwerk” spielt ihr komplett kostenlos – legendäre Reihe

Wenn ein neuer Ego-Shooter auf Steam mit Rezensionen wie „Habe dieses absolute Meisterwerk letztlich sechs Stunden lang ohne Unterbrechung gespielt“ oder „10 von 10 – es macht unglaublich viel Spaß“ gewürdigt wird, führt für Action-Fans eigentlich kein Weg vorbei, oder? Die Antwort fällt bei Delta Force weniger eindeutig aus – egal, ob auf Valves Vertriebsplattform oder Sonys PlayStation 5.

Auf dem PC ist der neueste Teil der namhaften Shooter-Reihe bereits seit dem 5. Dezember verfügbar. Spieler*innen auf PlayStation 5 und Xbox Series dürfen seit dem 19. August dieses Jahres in das taktisch wertvolle, actiongeladene First-Person-Kriegsgeschehen einsteigen. Ein Release, der trotz einiger Begeisterung nicht rundheraus überzeugt – und doch so manchen Adrenalin-Junkie von Call of Duty abzieht …

Delta Force kostenlos auf der PlayStation 5 – ein Shooter-Highlight?

Vielleicht weniger überraschend, wenn man eine große Shooter-Reihe neben eine noch größere legt: Einige eingefleischte Call of Duty-Spieler*innen erliegen offenbar der Kostenlos-Verlockung eines Delta Force – was Wortmeldungen belegen wie „[…] habe alle aus meinem Call of Duty-Team zum Mitspielen gebracht“ oder „Sehr gut und […] im Stil von Battlefield und Call of Duty“. Ähnliches gilt für FPS-Freunde auf der PlayStation 5, die sich – wie eingangs erwähnt – seit wenigen Tagen in PvP-Duelle und Extraction-Shooter-Action hineinstürzen. Doch der Spielspaß kommt nicht ohne seine Schattenseiten …

Trotz aller positiven Wortmeldungen kann dieser neueste Teil der Kultserie auch im Steam-Store gerade mal ein Ausgeglichen bei insgesamt über 135.000 User-Bewertung vorweisen. Auch im PlayStation Store fallen die Bewertungen nicht durchgehend positiv aus – denn eine Nutzer*innenbewertung von 3,16 von höchstmöglichen 5 Sternen ist zwar noch lange kein Totalausfall, aber die Personen hinter den über 18.000 Bewertungen sind offenkundig nicht gänzlich überzeugt (Stand: 28. August). Das könnte mit einem Umstand zusammenhängen, der leider nicht wenige Multiplayer-Spiele befällt.

Eine Rezension à la „[…] ich empfehle es nicht weiter, weil es nur noch von Cheatern verseucht ist“ reiht sich neben Kritiken wie „Bei jedem zweiten Spiel hast du so blöde Cheater dabei“. Der Konsens scheint zu sein: Im Kern ist Delta Force von Developer Team Jade (Delta Force – Black Hawk Down) ein grundsolider Mehrspieler-Shooter, doch die zahlreichen Cheater*innen vergrätzen Gamer*innen den Spielspaß.

Wer auf strategisch-zackige Mehrspieler-Shooter steht, zudem Begeisterung für die langjährige Delta Force-Reihe aufbringt, sollte sich dennoch in den Militär-Shooter hineinwagen – zumal das ganze Free to Play ist. Inwiefern ihr euch wiederum auf die kostenpflichtigen In-Game-Käufe einlasst, müsst ihr selber mit eurem Portemonnaie vereinbaren. Apropos Mehrspieler-Legenden: Ob Battlefield 6 alles richtig macht, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Vorschau.

