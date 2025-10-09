PlayStation 5: Dieses frische Feature haben Fans sich schon seit Jahren gewünscht – „Moment mal, das ist fantastisch“

Im steten Bestreben, die Grenzen der Verbindung zwischen Community und Videospielen auszureizen, hat Sony seine PlayStation-Konsolen nun um ein besonders spannendes, frisches Feature erweitert. Dieses haben sich Nutzerinnen und Nutzer nicht erst seit kurzer Zeit gewünscht.

Schon seit Jahren stand es ganz oben auf der Liste, wenn es um nützliche, neue Funktionen geht. Jetzt hat der japanische Technikhersteller endlich nachgegeben und erleichtert es uns künftig, eine Kaufentscheidung zu fällen. Direkt daran beteiligt, logisch: Die Community selbst, die fleißig dabei hilft, uns zu oder gegen einen taufrischen Titel zu bewegen.

PlayStation 5: Nach Jahren des Wartens – Sony ergänzt Store um ausführliche Bewertungen

Ganz im Sinne von Amazon, Steam oder Portalen wie Metacritic und Co. ist es auch im PlayStation Store möglich, einem Titel mit bis zu fünf Sternen eine Bewertung zu verpassen. Diese gilt als guter Anhaltspunkt, ob ein Spiel die gewünschte Qualität mit sich bringt, oder man es doch lieber in der staubigen Store-Ecke versauern lässt. Doch nicht immer erfährt man nur anhand der Sterne oder eines Scores, ob ein Titel tatsächlich taugt. Aus diesem Grund vereinfacht Sonys neueste Funktion den Prozess jetzt und räumt auf mit etwaigen Ungewissheiten.

Nach jahrelangem Bitten und Betteln seitens seiner Userinnen und Usern hat der PS5-Hersteller endlich Textbewertungen mit bis zu 4.000 Zeichen im offiziellen Online-Spiele-Shop hinzugefügt. Hier können sich Käuferinnen und Käufer ausführlich darüber auslassen, was ihnen am jeweiligen Werk besonders gut gefallen hat – oder eben nicht. Bislang blieb die Möglichkeit aus, lediglich die bereits angesprochenen Sterne stellten eine Orientierungsmöglichkeit dar.

Wie das Ganze aussieht, zeigt man uns auf Twitter am passenden Beispiel:

Besonders nützlich: In den Rezensionen kann per Markierung auf mögliche Spoiler hingewiesen werden, sodass man niemandem im Vorfeld den Spaß nimmt, eigene Erfahrungen anzustellen. Aktuell findet ihr die Funktion lediglich über die Web-Version des PlayStation Stores, es ist allerdings davon auszugehen, dass sie schon bald auch auf der Konsole sowie in der App verfügbar gemacht wird. Innerhalb der Community stößt dies auf Beifall, heißt es doch beispielsweise „Moment mal, das ist fantastisch“ oder „Schön, das ist ziemlich cool“ in den Kommentaren im Netz.

Lediglich der Umstand, dass man ein Spiel nicht bewerten kann, wenn man die physische Fassung besitzt, stößt auf Kritik. Andernfalls sei das System aber eine „sehr gute Idee“, so der Grundtenor in der Community. Womöglich ergänzt Sony das Feature noch um eine entsprechende Möglichkeit, so oder so ist der Schritt in Richtung Transparenz und Kundenzufriedenheit aber der richtige. Was sonst noch im jüngsten PlayStation-Update steckt, verraten wir euch an anderer Stelle ausführlicher.

