PlayStation 5: Dieses GTA könnte bald endlich für die Konsole erscheinen – „ich würde es lieben“

Wer GTA auf der PlayStation 5 spielen will, dem stehen gleich zahlreiche Möglichkeiten zur Auswahl: Der seit Jahren beliebte fünfte Teil natürlich, aber auch die überarbeitete Trilogie, die den dritten Teil sowie Vice City und San Andreas beinhaltet.

Ein schwarzer Fleck auf Rockstars Angebot bildet GTA 4: Der 2008 veröffentlichte Titel, in dem ihr in die Rolle von Niko Bellic schlüpft und in Liberty City nach einem Kriegsverräter sucht, ist noch immer auf der PlayStation 3 gefangen. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass ein Port für moderne Konsolen folgen könnte.

PlayStation 5: Neuer Hinweis auf GTA 4-Port aufgetaucht

Wie Push Square berichtet, ist auf der Support-Seite von GTA 4 nämlich die entsprechende Plattform aufgetaucht: Wie ein Screenshot zeigt, ist dort als auswählbare Konsole die PS4 angegeben, man plant also offenbar, den Open World-Titel endlich auch auf moderne Geräte zu hieven. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass der Ableger per Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 spielbar ist – die mittlerweile präferierte Plattform viele Spieler*innen.

Den Hinweis hat man mittlerweile gelöscht, Push Square war aber schnell genug, das Ganze mit einem Screenshot zu dokumentieren. Die Entfernung unterstreicht den potenziellen Port, Hinweise darauf gab es aber schon vor zwei Monaten. Zu dem Zeitpunkt verkündete ein bekannter Insider nämlich, dass „jemand bei Rockstar Games“ angedeutet hätte, dass Niko Bellic zurückkehrt.

Lesetipp: GTA 6 – Hier sollten Fans genau hinschauen

Wann es so weit ist und welche Form GTA 4 auf der PlayStation 5 einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich ist neben einem Port auch ein HD-Remaster möglich, so wie bei der oben erwähnten Trilogie. Ob Fans damit glücklich werden, nachdem die Neuauflage einst einiges an Kritik einstecken musste, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Der frisch aufgetauchte Hinweis sorgt aber durchaus für Begeisterung, wie Kommentare auf Twitter beweisen.

Dort heißt es unter anderem: „Ich würde es lieben, wenn sie das tun würden.“ Auch mit entsprechenden Gifs wird reagiert, die den Jubel ausdrücken, wobei auch gewisse Skepsis vorherrscht. „PS4? Warum sich die Mühe machen? Remastert es einfach für PS5/PC/XSX“. Ob GTA 4 noch vor dem heiß ersehnten sechsten Teil für die PlayStation 5 erscheint, ist allerdings ungewiss, auch wenn es dort derzeit eine überraschende Entwicklung gibt.

