PlayStation 5: Dieses Spiel überrascht mit plötzlichem Release – ab sofort verfügbar

Normalerweise ist mehrere Wochen und Monate im Vorfeld bekannt, wann ein neues Spiel erscheint. Hin und wieder gibt es aber auch Releases, die völlig aus dem Nichts passieren. So wie jetzt im Falle eines Titels auf der PlayStation 5.

Mit World’s End Club ist quasi über Nacht eines der Debütspiele des japanischen Studios Too Kyo Games endlich bei der aktuellen Sony-Generation angekommen. Falls euch der Name nicht sofort etwas sagt: Hinter der Spieleschmiede stecken Kazutaka Kodaka, Erfinder der hochgelobten Danganronpa-Reihe, und Kotaro Uchikoshi, Autor von Spielen wie AI: The Somnium Files. Zwei große Namen also, aber wie steht es um die Qualität der plötzlichen Neuveröffentlichung?

PlayStation 5: Darum geht’s in World’s End Club

Ganz neu ist World’s End Club erst einmal nicht, ist der Titel doch bereits 2020 für Apple Arcade erschienen. Rund ein Jahr später haben Spieler*innen auf der Nintendo Switch und dem PC eine Portierung erhalten. Fortan dürfen nun auch Besitzer*innen einer PlayStation 5 loslegen und sich in eine durchaus wilde Geschichte stürzen.

Denn in dieser Mischung aus Visual Novel und 2D-Side-Scrolling-Adventure entscheidet ihr über das Schicksal einer Schulklasse. Nach einem Unfall mit einem Bus landen die Zwölfjährigen in einem überaus mysteriösen Freizeitpark und ein merkwürdiger Clown möchte mit ihnen ein Spielchen spielen. Nur, wenn sie gewinnen, dürfen sie überleben.

Rein inhaltlich erwarten euch jede Menge Dialoge, sowie kleinere Rätsel- und Sprungeinlagen. Der Fokus liegt allerdings klar auf der Geschichte, die, typisch für Kodaka und Uchikoshi, die eine oder andere Wendung bereithält. Ist jetzt euer Interesse geweckt, könnt ihr World’s End Club auf der PlayStation 5 ab sofort für 24,99 Euro erwerben. Allerdings sollte der Kauf wohlüberlegt sein.

Gemischtes Feedback

Denn an die Qualität der Danganronpa-Reihe kommt der Titel nicht ganz heran. Auf Metacritic erreicht World’s End Club gerade einmal eine Durchschnittswertung von 62 auf der Nintendo Switch, basierend auf immerhin 29 eingetragenen Reviews. Die Geschichte wird zwar in vielen Tests gelobt, Kritik gibt es aber für die oft schwache Präsentation und langweiligen Jump’n’Run-Passagen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Rezensionen auf Steam, wo World’s End Club fast vier Jahre vor dem PlayStation 5-Release aufgeschlagen ist. Zwar ergibt sich hier eine „größtenteils positive“ Bewertung, allerdings heißt es in den Kommentaren unter anderem wie folgt: „Eine interessante und zum Nachdenken anregende Geschichte wird durch ein einfaches, eintöniges und manchmal geradezu frustrierendes Gameplay ausgebremst.“

Solltet ihr dennoch selbst in Erfahrung bringen wollen, wie gelungen World’s End Club ist, bekommt ihr ab sofort ebenso auf der aktuellen Konsolengeneration von Sony die Chance dazu. Alternativ findet ihr heraus, welche neuen Spiele für die PlayStation 5 in dieser Woche sonst noch erscheinen.

