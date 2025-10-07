PlayStation 5: Einen kontroversen neuen Shooter könnt ihr bald kostenlos spielen – unter einer Bedingung

Wäre alles ganz normal gelaufen, dann hättet ihr in diesen Tagen nicht nur Ghost of Yōtei auf eurer PlayStation 5 spielen können, sondern noch einen weiteren großen Sony-Titel. Doch der für September geplante Multiplayer-Shooter musste verschoben werden.

Nun meldet sich Marathon nach einer längeren Funkstille zurück und lädt zu einem kostenlosen Test ein. Doch nicht jede*r darf daran teilnehmen und vor allem ist der Zugang zeitlich begrenzt. Wir fassen für euch alle Details kurz und knapp zusammen.

Marathon: So nehmt ihr am technischen Test kostenlos teil

Falls ihr an Marathon interessiert seid, solltet ihr euch schon einmal die folgenden Termine im Kalender markieren: Vom 22. bis zum 28. Oktober könnt ihr den Extraction-Shooter kostenlos ausprobieren. Egal, ob ihr am PC, der PlayStation 5 oder der Xbox Series X|S spielt. Für alle drei Plattformen wird der Probelauf angeboten.

Es gibt jedoch zwei wichtige Einschränkungen zu beachten. Zum einen ist der Testlauf nur für Spieler*innen aus Europa und Nordamerika, zum anderen müsst ihr euch registrieren. Anschließend werdet ihr eventuell ausgewählt, um tatsächlich einen ersten Blick auf das überarbeitete Marathon zu werfen.

Die Anmeldung könnt ihr auf der Bungie-Seite bis zum 16. Oktober vornehmen und dort auch entscheiden, für welche Plattform ihr einen Zugang benötigt. Ihr stimmt jedoch einer NDA, also einer Verschwiegenheitserklärung, zu, da es nicht erlaubt ist, über das Erlebte in Marathon zu sprechen oder zu schreiben. Bild- und Videoaufnahmen sind logischerweise ebenso untersagt.

Das steckt im Marathon-Test drin

Inhaltlich gewährt Bungie aber bereits einen kleinen Einblick in das, was euch erwartet. Im Test sind drei Maps, fünf verschiedene Charaktere, der Proximity-Voice-Chat, ein überarbeitetes Kampfgefühl, ein Modus für Solo-Anmeldungen und ein verbessertes Storytelling enthalten. Details zu den Änderungen gibt es allerdings nicht.

Auch zu einem neuen Releasetermin schweigen Bungie und Sony weiterhin. Vermutlich wird sich das Team besonders darauf konzentrieren, nicht erneut mit Marathon in einen Plagiatsskandal verwickelt zu werden. Dieser ist einer der vielen Gründe gewesen, warum die Veröffentlichung nach hinten verschoben wurde.

