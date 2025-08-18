PlayStation 5: Eines der beliebtesten Spiele erscheint bald für die Konsole – „Wurde auch wirklich Zeit“

Seit gut 13 Jahren am Start, regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt und eines der beliebtesten Steam-Spiele überhaupt: Der Euro Truck Simulator 2 ist auch 2025 noch ein riesiges Phänomen. Eines, welches bislang auf den Konsolen gar nicht stattfindet.

Das könnte sich aber zeitnah ändern. Offenbar plant SCS Software, das Studio hinter dem ETS 2, mit einer Veröffentlichung mindestens für die PlayStation 5. Entsprechende Einträge wurden jetzt im Vorfeld der gamescom gesichtet – folgt bald schon die Ankündigung?

Vom PC auf die PlayStation 5: Der ETS 2 ist ein Simulator-Riese

Als der Euro Truck Simulator 2 erschienen ist, da gab es noch nicht einmal GTA 5 und Simulationsspiele wurden oft belächelt. Zugegeben: Damals war die Qualität jener Titel auch echt nicht berauschend, doch SCS Software war überzeugt vom eigenen Produkt. Über die Jahre konnte sich das tschechische Studio nach und nach eine Community aufbauen und das eigene Produkt qualitativ so richtig erfolgreich bügeln.

Mittlerweile gilt der ETS 2 als einer der wohl besten und vor allem beliebtesten Simulator-Spiele aller Zeiten. Nur Portierungen hat es bislang keine gegeben. Jetzt könnte diesbezüglich aber sehr viel ins Rollen kommen. Denn im PSN-Store haben Fans einen Eintrag zum Euro Truck Simulator 2 und einen zum American Truck Simulator ausfindig gemacht.

Offiziell sind beide Spiele derzeit noch nicht für die PlayStation 5 bestätigt. Allerdings könnte dies alsbald erfolgen, steht doch die gamescom in Köln bevor. Die Spekulation liegt demnach nahe, dass möglicherweise im Rahmen der Messe die Ankündigung der PS5-Version des Euro Truck Simulator 2 und des American Truck Simulator erfolgen könnte.

Rein in den Truck und genießen

Falls ihr selbst Konsolenspieler*in seid und gerade gar nicht wisst, wieso der Euro Truck Simulator 2 so beliebt ist: Es ist einerseits willkommene Entspannung nach einem harten Tag, andererseits pure Freiheit und Detailverliebtheit. Es geht nicht nur darum, von A nach B zu gondeln, sondern auch wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.

Seit einiger Zeit lassen sich die Truck-Spiele auch im Multiplayer erleben. Teilweise haben sich sogar richtige Roleplay-Server gefunden, in denen Fans miteinander ein Leben auf der Autobahn quasi nachspielen. Ob all das auch auf der PlayStation 5 möglich sein wird? Abwarten.

Dass die Fans aber auf so eine Ankündigung gewartet haben, zeigen erste Kommentare auf Reddit. „Das wurde auch wirklich Zeit“, schreibt beispielsweise ChosenNebula zur möglichen Ankündigung des Euro Truck Simulator 2. Vielleicht gibt es den Reveal-Trailer ja bereits bei der gamescom Opening Night Live 2025? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: PlayStation Store, Reddit / @ChosenNebula