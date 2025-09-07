PlayStation 5: “Eines der besten Spiele“ überrascht auf der Konsole – ihr müsst blitzschnell sein

Wie oft kommt es schon vor, dass der zweite Teil eines erfolgreichen Klassikers – auch im Bereich Gaming – den Serieneinstand überflügelt. Zu Fortsetzungen, die am Original vorbeigezogen sind, oder sich zumindest ebenbürtig danebenstellten, gehören etwa Half-Life 2, Silent Hill 2 oder ein The Last of Us Part 2. Doch auch ein Alan Wake 2 wurde von Kritik und Spieler*innen gefeiert.

Der Gaming-Blockbuster aus dem Hause Remedy Entertainment kann sich auf Metacritic mit einem Score von 89 brüsten, lässt damit den Vorgänger mit einem ähnlich beachtlichen 83er-Metascore hinter sich. Zudem in unserem Test hier auf 4P konnte der Titel dank fesselnder Geschichte und schauriger Schockmomente überzeugen. Wer das Gaming-Highlight bislang verpasst hat, könnte bei einem aktuellen Rabattangebot für die PlayStation 5 schwach werden.

Alan Wake 2: Besonders preisgünstig im PlayStation Store

Und so sieht das aktuelle Angebot im PlayStation Store aus: Noch bis zum 11. September um 00:59 Uhr deutscher Zeit schnappt ihr euch Alan Wake 2 Deluxe Edition für gerade mal 23,99 Euro. Zum Vergleich: Das reguläre Preisschild bittet euch mit 79,99 Euro zur Kasse. Ihr spart also für wenige Tage einen nicht unansehnlichen Betrag ein – und bekommt für euer Geld jenes Spiel, das nicht nur in der Reddit-Community umarmt wurde, mit Wortmeldungen wie „[…] eines der besten Spiele, das ich jemals gespielt habe“.

Launch Trailer zu Alan Wake 2:

Bedenkt: Im Review hier auf 4P konnte Alan Wake 2 unseren Tester mit cineastischer Inszenierung, dichter Horror-Atmosphäre, grandioser Grafik, stimmungsvoller Soundkulisse und, und, und überzeugen. Weniger für sich werben konnte allerdings die größtenteils simple Rätselkost, respektive die überschaubar bleibende Gegnervielfalt. Auch die Sternebewertung im PlayStation Store spricht im übrigen Bände: Fast 43.000 Spieler*innen haben im Durchschnitt eine 4,73 von maximal 5 Sternen vergeben. Besser geht’s kaum.

Wer sich jetzt fragt, was die Deluxe Edition neben dem Hauptspiel an Inhalten liefert, darf im Falle eines Kaufs dem entgegenfiebern: den beiden Erweiterungen Night Springs und Hause am See, aber auch eher kosmetischem, wie einem klassischen Outfit für den titelgebenden Protagonisten, oder verschiedenen Schrotflinten-Skins. Wer sich vollumfänglich über den Lieferumfang der Deluxe Edition informieren will, können wir unseren entsprechenden Artikel zu Alan Wake 2 ans Herz legen – wobei es die Boni der physischen Deluxe Edition gedanklich auszuklammern gilt.

Auf der Handlungsebene begleitet Alan Wake 2 wieder seinen Protagonisten aus dem Vorgänger, einem Bestsellerautor, der schon verdammt lange an einem … merkwürdigen Ort verweilt. Dazu gesellt sich eine zweite Heldin in Form von FBI-Agentin Saga Anderson. Die Frau bricht auf, um rätselhafte Ritualmorde aufzuklären. Wie das ganze mit Herrn Wake zusammenhängt, müsst ihr selbstverständlich selbst herausfinden. Wer direkt in Alan Wake 2 einsteigen möchte, ohne den ersten Teil nachzuholen, empfehlen wir die Lektüre unserer Story-Zusammenfassung zum Mystery-Thriller.

Quellen: PlayStation Store / Epic Games, Reddit / SoldieR-swag