PlayStation 5: Eines der „besten Spiele“ verblüfft auf der Konsole – aber ihr dürft euch nicht lange Zeit lassen

Oft unter dem Radar, wenn es um erfolgreiche Videospielländer geht, aber aus Finnland kommen einige großartige Spielestudios und -perlen. Ganz vorne mit dabei seit mittlerweile 30 Jahren? Remedy Entertainment, deren größten Erfolg der letzten Jahre ihr jetzt richtig günstig auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 in den Warenkorb packen könnt.

Es geht um Control, dem erstmals 2019 veröffentlichten Third-Person-Shooter mit besonders dichter Mystery-Atmosphäre. 2021 folgte die Ultimate Edition für die PS5, bei der vor allem technisch nachgebessert wurde. Eben jene Version bekommt ihr jetzt so günstig nachgeschmissen, dass selbst der Döner um die Ecke teurer ist – und weniger Unterhaltungswert bietet.

Control: Jetzt fast schon geschenkt im PlayStation Store

Im Detail sieht das Angebot im PlayStation Store wie folgt aus: Ihr bekommt die Control Ultimate Edition derzeit für 3,99 Euro – egal, ob ihr auf der PlayStation 4 oder der PlayStation 5 unterwegs seid. Normalerweise sind 39,99 Euro fällig, das heißt, ihr spart aktuell bis zum 25. September um 00:59 Uhr deutscher Zeit satte 90 Prozent. Günstiger geht es kaum noch.

Was genau bekommt ihr für den Preis? Zum einen natürlich das Basisspiel, welches mitunter sogar von einigen Fans als eines der „besten Spiele, die ich je gezockt habe“ umschrieben wird. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Jesse Faden, die im Federal Bureau of Control eigentlich nur ihren verschollenen Bruder suchen wollte. Kurz darauf wird sie auf merkwürdige Art und Weise zur neuen Direktorin der Behörde erklärt und darf sich mit etlichen Mysterien herumschlagen. Ob sie will oder nicht.

Spielerisch heißt das, ihr erkundet zu Fuß die Büroräume des FBC, durchstreift die merkwürdigsten Räume, bekommt es mit allerlei übernatürlichen Feinden zu tun und genießt den architektonischen Stil des Brutalismus. Control lebt vor allem von seiner Atmosphäre und seiner spannenden Geschichte. Darüber hinaus gibt es klare Verbindungen zu Alan Wake, der anderen Mystery-Horror-Reihe von Remedy.

Ultimate Edition mit zusätzlichen Inhalten

Zusätzlich zur Hauptkampagne, die euch schon zwischen zwölf bis 20 Stunden beschäftigt, beinhaltet die Control: Ultimate Edition außerdem die beiden DLC-Erweiterungen. Mit Foundation taucht ihr noch stärker in die Mystery-Ebenen ab, während AWE eine intensivere Nähe zu Alan Wake und dessen Nachfolger herstellt. Mehr verraten wir an der Stelle natürlich nicht.

Falls ihr jedoch auf Third-Person-Shooter mit besonderen Kräften, eine fast schon Metroidvania-ähnliche Erfahrung und vor allem extrem starke Atmosphäre steht, solltet ihr euch Control für den günstigen Preis auf der PS5 und PS4 nicht entgehen lassen. Alternativ stürzt ihr euch in die neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus, die es ab sofort gibt.

