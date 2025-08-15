PlayStation 5: Eines der bestverkauften Spiele des Jahres – für kurze Zeit verdammt günstig

Jetzt könnt ihr euch einen der absoluten Verkaufsschlager des Jahres 2025 mit ordentlichem Preisnachlass auf eure PlayStation 5 schubsen. Die Rede ist nicht von Forza Horizon 5 oder Assassin’s Creeed Shadows, die ebenfalls zu einigen der bestverkauften, neuen Games für die PS5 zählen – nein, dieser neueste Rabatt wird dem Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds zuteil.

Genauer wurde der Verkaufspreis jetzt auf schlanke 55,99 Euro herabgesenkt. Zum Vergleich: Bislang was das Rollenspiel-Schwergewicht aus dem Hause Capcom regulär mit 79,99 Euro bepreist. Ihr könnt also die aufwendige Kampagne mit den großen Tatzelwürmern für kleines Geld erleben – allerdings nur für wenige Tage.

Monster Hunter Wilds – besonders preisgünstig für PlayStation 5

Bedenkt unbedingt vorab: Dieser 30-prozentige Preisnachlass für Monster Hunter Wilds ist wie immer zeitlich gedeckelt. Dementsprechend wird ab dem 28. August, um 00:59 Uhr deutscher Zeit wieder der höhere Verkaufspreis fällig. Wer noch abwägt, können wir als ausführliche Kaufberatung unseren sechsseitigen Test ans Herz legen – worin ihr erfahrt, welche Testwertung Monster Hunter Wilds dank nahtloser Kampagne oder doch faden Dialogen abräumen konnte.

Übrigens: Nicht nur die handelsübliche Version des Spiels lockt jetzt mit vermindertem Verkaufspreis. Denn abseits der Standard Edition buhlen noch Deluxe Edition für im Preis gedrückte 69,99 Euro und Premium Deluxe Edition für ebenfalls reduzierte 89,99 Euro um euren Geldbeutel. Zum Vergleich: Die Deluxe Edition ist üblicherweise mit 99,99 Euro bepreist, die Premium Deluxe Edition sogar mit einem Preisschild von 119,99 Euro behangen. Doch welchen Mehrwert bieten diese üppiger bestückten Monster Hunter-Spiele?

Lesetipp: Mit dickem Update gelobt Monster Hunter Wilds Besserung

Wer sich vor dem Kauf mit dem unterschiedlich ausfallendem Lieferumfang des Spiels auch auf der PlayStation 5 beschäftigen möchte, dem ist eine offiziell bereitgestellte Übersicht anzuempfehlen. Dort erfahrt ihr, dass die Deluxe Edition nebst des Hauptspiels zusätzlich eine ganze Reihe kosmetischer Inhalte beinhaltet – womit beispielsweise Rüstungen, Frisuren oder auch Sticker-Sets mitgemeint sind.

Bei der Premium Deluxe Edition handelt es sich dann, wie nicht anders zu erwarten, um das Rundum-Sorglos-Paket mit Basisspiel, jedweden Cosmetics – und allem erdenklichen Klimbim, mit dem Capcom Monster Hunter Wilds ausstaffiert hat. Wer übrigens erfahren möchte, welches Spiel unter den Neuveröffentlichungen 2025 in puncto Verkaufszahlen auf der PlayStation 5 an Monster Hunter Wilds vorbeigerattert ist, sollte einen ganz bestimmten Newsletter studieren.

Quellen: PlayStation Store, Monster Hunter Wilds