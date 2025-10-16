PlayStation 5: Einzigartiges Spiel erscheint endlich für die Konsole – „Oh mein Gott“-Faktor für Fans

Erinnert ihr euch noch an die Zeichentrickserie Als die Tiere den Wald verließen – worin eine Gruppe sprechender Tiere aus ihrem Lebensraum, eben jenem Wald, fliehen musste? Wer unter euch mit nostalgischem Schaudern an die Serie zurückdenkt, könnte am jetzt aufgeschlagenen PlayStation-Spiel Lapin (Eigenschreibweise: LAPIN) Gefallen finden.

Bisher war das Jump ’n’ Run mit dem titelgebenden Häschen als hoppelndem Helden nämlich ausschließlich auf Microsofts Xbox und dem PC verfügbar. Jedoch mit dem 9. Oktober dieses Jahres schlägt das Langohr auch Haken auf PlayStation 5 & 4 und Nintendos Switch 1 & 2. Und es gibt gute Gründe, wieso ihr genau jetzt einen auf Meister Lampe machen solltet.

Jump ’n’ Run-Spiel Lapin erscheint jetzt auch für PlayStation 5 & Co.

Wer nur einen guten Grund braucht, wieso man die Pfoten ausstrecken sollte auf der PlayStation nach Lapin von Studio Doodal (Solateria), findet einen solchen in YouTube-Kommentaren wie „Oh mein Gott, ist das süß“ oder „Diese fünf Kaninchen sind so putzig“. Und ja, es lässt sich schlichtweg nicht abstreiten: Wie die flauschigen und noch mehr fluffigen Vierpföter alleine im Trailer gleich hier unten durch das 2D-Plattformer-Spiel hoppeln, ist ziemlich zuckersüß. Aber haben die Nagetiere auch spielerisch was auf dem Kasten?

Trailer zum PlayStation-Launch von Lapin:

Aussagekräftige Bewertungen im PlayStation Store lassen bisher auf sich warten – denn dort prangen zwar beeindruckende 5 von 5 Sterne, doch die fußen auf einer einzigen Spieler*innen-Bewertung (Stand: 10. Oktober). Eine hilfreiche Einordnung dazu, ob ihr die schlanken 14,99 Euro auf den 2D-Precision-Platformer werfen solltet, liefern die Rezensionen auf Steam. Dort verspricht ein durchschnittliches sehr gut, vergeben von fast 250 Spielenden, wertigen Spielspaß. Jedoch womöglich nur dann, wenn ihr persönlich eine wichtige Voraussetzung erfüllt.

Eine Abneigung gegenüber äußerst kuscheligen und noch niedlicheren Hoppelhäschen solltet ihr selbstverständlich keine hegen, um an Lapin eure Freude zu haben. Ist Bugs Bunny aber euer bester Freund, solltet ihr einen Kauf in Erwägung ziehen – und euch als mutige*r Kaninchen-Entdecker *in in zauberhafte Landschaften stürzen.

Schließlich gilt es für die fünf Mümmelmänner und -frauen Liebe, Captain, Bianca, José und Montblanc einen legendären Kaninchenbau zu finden – und dort wieder eine sichere Heimat. Wer Plattform-Action auf der PlayStation mag, aber ohne tierischen Zuckerguss wie bei Lapin auskommt, erfährt in unserem lesenswerten Test zu Little Nightmares 3, wie ein Jump and Run-artiges Spielprinzip auch düster bis schaurig funktioniert.

