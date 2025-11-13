PlayStation 5: Episches Assassin’s Creed-Spiel zum Schnäppchenpreis – nur ganz kurz

Als Neuling im Assassin’s Creed-Kosmos hat man es schwierig, schwieriger, einfach am schwierigsten. Wo soll man anfangen – vor allem historisch betrachtet? Ins Mittelalter mit Mirage, sich die Antike erschließen im Rahmen von Odyssey beziehungsweise Origins oder, oder, oder …? Wir sagen: Warum nicht einfach mit der Industriellen Revolution von Assassin’s Creed Syndicate loslegen – noch dazu zum lachhaften Dumpingpreis?

Hinter dieser rhetorischen Frage steckt ein waschechtes Wahnsinnsangebot im PlayStation Store. Denn dort erhaltet ihr gerade für den wahnwitzigen Tiefpreis von 4,49 Euro jenen Open World-Blockbuster aufgetischt, der euch an den Händen des draufgängerischen Geschwisterpaares Evie und Jacob Frye durch das viktorianische London des Jahres 1868 zieht. Aber Achtung: Auch dieses attraktive Preisschild ist mal wieder zeitlich gedeckelt.

Assassin’s Creed Syndicate: Dampfmaschinen, Fortschritt – und Charles Dickens

Also, nein, ihr habt euch kein bisschen verlesen: Assassin’s Creed Syndicate macht euch dieser Tage mit einem geradezu utopischen Preisnachlass von 85 Prozent seine Aufwartung, was in einem Endpreis von 4,49 Euro resultiert. Ein Preisschild, das man mit einem Kaffee to go beim Barista eurer Wahl in Verbindung bringt, nicht mit einem epischen Open World-Spiel im Blockbuster-Format, in das ihr bei Gefallen weit über 50 Stunden Lebenszeit buttert. Anders gesagt: Wollt ihr euch von einem süchtig machendem Gameplay-Loop vor viktorianischer Kulisse mitreißen lassen, führt eigentlich kein Weg an diesem Angebot vorbei.

Königin Victoria, die Großmutter Europas, ist auch mit von der Partie:

Merke: Wer Ubisofts Formel für offene Spielwelten gegenüber nicht abgeneigt ist, schon immer mal mit Karl Marx, Charles Darwin oder anderen prägenden Persönlichkeiten der Moderne auf Tuchfühlung gehen wollte, ist in diesem neunten Hauptteil der Meuchelmörderreihe bestens aufgehoben. Herzstück des Spiels ist übrigens das spielbare Zwillingspaar Evie und Jacob Frye, die mitnichten nur mit Greifhaken im Anschlag über Tower of London, Buckingham Palace und all die anderen, touristischen Hotspots tänzeln, sondern sich zudem leichtfüßige Wortgefechte liefern – die ziemlich unterhaltsam ausfallen.

Aber jetzt mal die rosarote Brille beiseitegelegt: Nein, Assassin’s Creed Syndicate scheitert bei weitem daran, sich unter die besten Titel der Action-Adventure-Reihe mit mal mehr, mal weniger starker Rollenspiel-Komponente einzureihen – was der beileibe nicht desaströse, aber keinesfalls an der Bestwertung kratzende Metascore von 76 beweist. Besser gesagt: In unserem damaligen Test hier auf 4P.de war sogar nur eine magere 6,5-Testnote für Assassin’s Creed Syndicate drin.

Und dennoch: Die durchschnittlichen 4,42 von 5 Sterne, fußend auf über 41.000 Bewertungen im PlayStation Store, sprechen eine den spielerischen Qualitäten von Assassin’s Creed Syndicate deutlich wohlwollender zugetane Sprache – das, und der nur noch bis zum 22. November um 00:59 Uhr gültige Rabatt sind starke Argumente gerichtet an alle Open World-Freunde dafür, weniger als einen flotten Fünfer auf PlayStation 5 & 4 locker zu machen. Doch auch auf Nintendo Switch 2 wetzt Assassin’s Creed längst die Messer.

