PlayStation 5: Exklusiver neuer Controller angekündigt – und ihr könnt schon bald vorbestellen

Die Anzahl an verschiedenen Controller-Modellen für die PlayStation 5 hält sich bislang in Grenzen und fast alle erhältlichen sind noch dazu langweilig einfarbig. Besondere Ausführungen? Fehlanzeige.

Wer den DualSense weder in weiß, schwarz, rot, lila, pink, hellblau oder grauen Tarnfarben neben seine Konsole legen möchte (und die mittlerweile sündhaft teure Spider-Man 2-Variante verpasst hat), hat jetzt doppelt Grund zum Jubeln: Nicht nur Online-Shooter Concord, der bei der offenen Beta in Sachen Spielerzahlen zumindest am PC elendig versagt hat, bekommt einen dedizierten PS5-Controller spendiert – auch der Fan-Liebling Astro Bot kommt auf seine Kosten.

PlayStation 5: Neuer Astro Bot-Controller zaubert euch ein Lächeln aufs Gesicht

Es war das Highlight des letzten PlayStation Showcase: Nach einem VR-Spiel und einer Gratis-Konsolenkostprobe bekommt der knuffige Astro Bot endlich einen vollwertigen Ableger. Der gleichnamige Titel erscheint am 6. September – genau wie der frisch enthüllte DualSense Controller, der natürlich im passenden Design eure PlayStation 5-Spiele-Sessions begleiten will.

Entsprechend rockt das Gamepad die gleichen Farben wie Astro Bot: Die weißen Tasten bekommen hellblaue Symbole verpasst, die Griffe strahlen ebenfalls in der Farbe des Meeres, während einige futuristische Linien auf weißem Grund Astros maschinelle Natur unterstreichen sollen. Das wahre Highlight ist aber das Touchpad auf der oberen Mitte des Controllers: Vollständig in ein mattes Schwarz gehüllt, hat es zwei knallblaue Augen verpasst bekommen, die euch beim Spielen entgegenstrahlen.

Im Video reagieren die beiden Augen und passen sich an die jeweiligen Geschehnisse auf dem Fernseher an, ein darunter stehender Hinweis betont aber, dass der echte Controller keine solche Funktion hat – angesichts des Preises von 79,99 Euro, genauso hoch wie bei den anderen Exemplaren also, wäre eine solche technische Spielerei wohl auch ein wenig viel verlangt gewesen.

Wo und wie lässt sich der neue PlayStation 5-Controller vorbestellen?

Auch wenn der PlayStation 5-Controller im Stil von Astro Bot erst am 6. September erscheint, könnt ihr das gute Stück bereits vorab vorbestellen. Wie man auf dem PlayStation Blog verrät, startet der Vorverkauf für Interessierte am Freitag, dem 9. August um 10 Uhr Ortszeit über direct.playstation.com und ausgewählte Händler. Welche das sind, wollte man nicht verraten; haltet also die Augen offen, wenn ihr nicht den Weg über die Website nehmen wollt.

An der Aktion nehmen das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Italien, Spanien, Portugal und natürlich auch Deutschland und Österreich teil – von der Schweiz ist keine Rede. In anderen Ländern und nur bei ausgewählten Einzelhändlern soll das Gamepad aber auch ab dem 9. August vorbestellbar sein. Markiert euch den Tag also schonmal im Kalender oder stellt einen Wecker auf die entsprechende Uhrzeit, damit ihr die Chance nicht verpasst.

Falls ihr vor der Kaufentscheidung noch mehr von Astro Bot sehen wollt, lohnt ein Blick auf das eingebettete Video, in dem noch einige Gameplay-Szenen untergebracht wurden. Das offenbar widerrechtlich auf der ChinaJoy2024 aufgezeichnete Material, über das wir an dieser Stelle ursprünglich auch berichten wollten und das acht Minuten umfasste, wurde mittlerweile leider entfernt. Dafür könnt ihr euch ja noch einmal die Ankündigung des nächsten großen PlayStation 5-Hits genauer anschauen.

