PlayStation 5: „Filmisches Meisterwerk“ mit schicker Grafik – kurze Zeit mit Schnäppchenpreis

An die emotionale Wucht des ersten Life is Strange-Spiels von Dontnod Entertainment sind auch einige der sehr guten Fortsetzung nicht mehr herangekommen – müssen sie aber auch nicht, gibt es doch ähnlich gefühlvoll erzählte Story-Spiele auf der PlayStation 5, die eure Bildschirmzeit wert sind.

Until Then von Entwicklungsstudio Polychroma Game ist nicht nur irgendeine weitere Coming-of-Age-Geschichte mit feinen Zwischentönen, sondern ist gehalten in einem unwiderstehlichen Pixel-Art-Style, wird zudem von tausenden, wenn nicht sogar zehntausenden Spieler*innen gefeiert – und lockt jetzt für eine begrenzte Zeit mit einem sagenhaften Rabatt von 50 Prozent im PlayStation Store. Also, zückt schon mal die Taschentücher, wenn Mark Borjas Leben gehörig umgekrempelt wird.

Beliebtes PlayStation 5-Spiel: Until Then mit unwiderstehlicher Rabattaktion

Wer sich für erzählerisch starke Spiele auf PlayStation 5 & Co. begeistert, aber bislang nichts von Until Then, herausgegeben von Publisher Maximum Entertainment, gehört hat, muss nicht vor Scham im Boden versinken – sollte jetzt aber nicht den Fehler machen, das wunderschön anzusehende Pixel-Kunst-Spiel zu verpassen. Immerhin nimmt euch das Spiel mit auf eine emotionale Reise mit Protagonist Mark Borja, einem jungen Erwachsenen im Teeangeralter, dessen Alltag auf einmal von einem einschneidenden Erlebnis umgekrempelt wird.

Launch Trailer zu Until Then:

Insbesondere, wer auf clever erzählte Story-Spiele abfährt, oder eben auf einfühlsame Geschichten im Stile eines Life is Strange, darf mit den heruntergesetzten 9,99 Euro im PlayStation Store eine spielerisch sinnvolle Investition riskieren. Zum Vergleich: Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro. Ihr spart also genau die Hälfte ein – allerdings, wie so oft, nur für kurze Zeit. Denn der Rabatt findet am 22. November um ein Uhr nachts sein Ende. Doch wie hat Until Then eigentlich bei der Fachpresse abgeschnitten?

Die Kolleg*innen von Rectify Gaming beispielsweise zeigten sich geradezu begeistert zu Until Then, umschrieben das Visual Novel-artige Spiel nicht nur als „erzählerisch-filmisches Meisterwerk„, sondern vergaben eine mehr als vorzeigbare 9.5 von 10-Testnote. Ähnlich dem Spiel zugeneigt gestaltet sich übrigens die Bewertung im PS Store – wie durchschnittlich 4,88 von 5 Sterne vergeben von über 3.000 Spieler*innen zeigen. Ein vergleichbares Echo aus den Reihen der Spielenden zeichnet ein User Score von 8,8 auf Metacritic.

