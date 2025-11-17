PlayStation 5: Unterschätzter Open World-Shooter noch für wenige Tage zum Schnäppchenpreis

Der Blick in euren Geldbeutel enthüllt Schockierendes – genauer: mehr nicht als 6,99 Euro in eurem Münzgeldfach? Pah! Das ist kein Grund zum traurig sein. Weil: Für mehr nicht, denn diesen Kleckerbetrag, bekommt ihr momentan noch bis zum 22. November um 00:59 Uhr nicht irgendeinen bleihaltigen Open World-Kracher aus dem Hause Ubisoft. Nein, ihr dürft mit Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint die Bleispritzen nachladen.
Dabei ist es übrigens egal, ob eine PlayStation 5 oder doch noch PS4 in eurer Wohnzimmerkommode steht: Das 2019 veröffentlichte Shooter-Spektakel besorgt ihr euch wahlweise für beide Spielkonsolen, profitiert so oder so vom 90-prozentigem Preisnachlass. Wer jetzt angesichts vom weniger mit Lobeshymnen beschenkten Ghost Recon Breakpoint verächtlich die Nase rümpft, sollte nicht zu voreilig urteilen …
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – zum gnadenlosen Sparpreis auf PS5 & 4
Zugegeben: In irgendwelchen Bestenliste werdet ihr diesen Open World-Shooter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht finden – dazu ist sein Metascore von 56 zu blass, auch in unserer damaligen Review zu Ghost Recon Breakpoint hier auf 4P.de war nur eine 6.0-Testwertung drin. Nun ist eine solche Benotung noch eine Ecke davon entfernt, ein Supergau zu sein. Das Schlimmste, was wir dem raubeinigen Shooter ankreiden konnten, ist Mittelmäßigkeit – ganz zu schweigen von der verbesserungswürdigen KI, überladen wirkenden Fortschrittsmechaniken oder langen Ladezeiten. Dennoch könnte der Shooter im PS Store dieser Tage für euch lohnen.
Launch Trailer zum Spiel:
Was heutzutage zugunsten für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint spricht, ist zweierlei – nämlich zunächst: Die Bewertungen im PlayStation Store können sich wahrlich sehen lassen. 4,14 von 5 Sterne, die zusammengerechnete Bewertung von fast 65.000 Bewertungen, zeichnet ein deutlich wohlwollenderes Bild als in unserem damaligen Test (Stand: 7. November). Des Rätsels Lösung zu diesen stark auseinanderklaffenden Meinungen bieten Spieler*innen aus der Reddit-Community. „Das Spiel ist jetzt deutlich besser als bei seiner Veröffentlichung“, schrieb etwa Competitive_Smile007 – und nennt auch konkrete Gründe.
Lesetipp: Beliebter Multiplayer-Shooter fällt auf Steam in Ungnade
Competitive_Smile007 konkretisiert, was sich bei Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in den letzten Jahren getan hat: „Die Anpassungsmöglichkeiten, mit denen man das Spiel nach eigenen Vorlieben gestalten kann, sind fantastisch“, meinte die Person. Nicht ganz so euphorisch, aber doch wohlgesonnen, blickte beispielsweise Patient_Wallaby_4170 auf die passierten Verbesserungen: „Mittlerweile ist das Spiel in Ordnung, aber es fehlen noch viele Funktionen aus Wildlands“
Gemeint ist natürlich Ghost Recon: Wildlands, über den ihr euch vollumfänglich in unserem lesenswerten Test auf 4P.de informieren könnt – sprich: jener Vorgänger aus der Tom Clancy-Reihe, welcher mit einem Metascore von 70 deutlich besser als Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dasteht. Kurzum: Wer Shooter mit offener Spielwelt mag, sollte sich – trotz der nicht ganz himmelhochjauchzenden Testbewertungen – nicht davon abhalten lassen, als Elitesoldat im Südpazifik zum Wahnsinnspreis aufzuräumen. Das, oder ihr lasst es mit Battlefield 6 ordentlich krachen.
Quellen: Metascore, PlayStation Store / UBISOFT ENTERTAINMENT SA, YouTube / @PlayStation, Reddit / Competitive_Smile007, Patient_Wallaby_4170