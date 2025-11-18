PlayStation 5: Unterschätzter Open World-Shooter noch für wenige Tage zum Dumpingpreis

Der Blick in euren Geldbeutel enthüllt Schockierendes – genauer: mehr nicht als 6,99 Euro in eurem Münzgeldfach? Pah! Das ist kein Grund zum traurig sein. Weil: Für mehr nicht, denn diesen Kleckerbetrag, bekommt ihr momentan noch bis zum 22. November um 00:59 Uhr nicht irgendeinen bleihaltigen Open World-Kracher aus dem Hause Ubisoft. Nein, ihr dürft mit Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint die Bleispritzen nachladen.

Dabei ist es übrigens egal, ob eine PlayStation 5 oder doch noch PS4 in eurer Wohnzimmerkommode steht: Das 2019 veröffentlichte Shooter-Spektakel besorgt ihr euch wahlweise für beide Spielkonsolen, profitiert so oder so vom 90-prozentigem Preisnachlass. Wer jetzt angesichts vom weniger mit Lobeshymnen beschenkten Ghost Recon Breakpoint verächtlich die Nase rümpft, sollte nicht zu voreilig urteilen …

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – zum gnadenlosen Sparpreis auf PS5 & 4

Zugegeben: In irgendwelchen Bestenliste werdet ihr diesen Open World-Shooter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht finden – dazu ist sein Metascore von 56 zu blass, auch in unserer damaligen Review zu Ghost Recon Breakpoint hier auf 4P.de war nur eine 6.0-Testwertung drin. Nun ist eine solche Benotung noch eine Ecke davon entfernt, ein Supergau zu sein. Das Schlimmste, was wir dem raubeinigen Shooter ankreiden konnten, ist Mittelmäßigkeit – ganz zu schweigen von der verbesserungswürdigen KI, überladen wirkenden Fortschrittsmechaniken oder langen Ladezeiten. Dennoch könnte der Shooter im PS Store dieser Tage für euch lohnen.

Launch Trailer zum Spiel:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was heutzutage zugunsten für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint spricht, ist zweierlei – nämlich zunächst: Die Bewertungen im PlayStation Store können sich wahrlich sehen lassen. 4,14 von 5 Sterne, die zusammengerechnete Bewertung von fast 65.000 Bewertungen, zeichnet ein deutlich wohlwollenderes Bild als in unserem damaligen Test (Stand: 7. November). Des Rätsels Lösung zu diesen stark auseinanderklaffenden Meinungen bieten Spieler*innen aus der Reddit-Community. „Das Spiel ist jetzt deutlich besser als bei seiner Veröffentlichung“, schrieb etwa Competitive_Smile007 – und nennt auch konkrete Gründe.

Lesetipp: Beliebter Multiplayer-Shooter fällt auf Steam in Ungnade

Competitive_Smile007 konkretisiert, was sich bei Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in den letzten Jahren getan hat: „Die Anpassungsmöglichkeiten, mit denen man das Spiel nach eigenen Vorlieben gestalten kann, sind fantastisch“, meinte die Person. Nicht ganz so euphorisch, aber doch wohlgesonnen, blickte beispielsweise Patient_Wallaby_4170 auf die passierten Verbesserungen: „Mittlerweile ist das Spiel in Ordnung, aber es fehlen noch viele Funktionen aus Wildlands“

Gemeint ist natürlich Ghost Recon: Wildlands, über den ihr euch vollumfänglich in unserem lesenswerten Test auf 4P.de informieren könnt – sprich: jener Vorgänger aus der Tom Clancy-Reihe, welcher mit einem Metascore von 70 deutlich besser als Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dasteht. Kurzum: Wer Shooter mit offener Spielwelt mag, sollte sich – trotz der nicht ganz himmelhochjauchzenden Testbewertungen – nicht davon abhalten lassen, als Elitesoldat im Südpazifik zum Wahnsinnspreis aufzuräumen. Das, oder ihr lasst es mit Battlefield 6 ordentlich krachen.

Quellen: Metascore, PlayStation Store / UBISOFT ENTERTAINMENT SA, YouTube / @PlayStation, Reddit / Competitive_Smile007, Patient_Wallaby_4170