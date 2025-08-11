PlayStation 5: Ganze 14 neue Spiele erscheinen diese Woche – Besonders Dienstag wird wichtig

Na, habt ihr euch schon im August 2025 zurechtgefunden? Der geht immerhin schon in die zweite volle Woche und bringt nicht nur hoffentlich gutes Wetter mit sich, sondern garantiert auch neue Spiele für eure PlayStation 5.

Die gebotene Auswahl der Neuveröffentlichung kann sich mit einem Umfang von 14 Titeln wirklich sehen lassen. Darunter nicht nur kleinere Indie-Games und weniger bekannte Namen, sondern auch ein besonderes Highlight, das in der umfangreichen Portionierung am Dienstag mit dabei steckt.

PlayStation 5: Diese 14 neuen Spiele hält Kalenderwoche 33 für euch bereit

Pünktlich am Montag, dem 11. August, startet die Woche nicht nur kalendarisch, auch bezüglich frischer PlayStation 5-Titel beherbergt dieser Tag die erste Instanz der in dieser Sieben-Tage-Folge aufschlagenden Releases. Doch es fängt langsam an, mit nur einem einzelnen neuen Titel. Am Dienstag vergrößert sich die Auswahl schon deutlich, mit gleich vier weiteren Veröffentlichungen.

Nach einem einzelnen Einschub am Mittwoch, hat der Donnerstag den größten Batzen mit im Gepäck, wenn siebenmal neues Spielefutter auf euer Tablett wandert. Passenderweise wird die Liste freitags von dem einsam an diesem Datum aufgeführten Game namens Bendy: Lone Wolf beendet. Am Samstag und Sonntag herrscht dann vorerst Flaute, bevor es in der darauf folgenden Woche wieder weiter geht. So weit sind wir aber noch nicht, darum hier erstmal die vollständige Übersicht der zu erwartenden PS5-Spiele.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Montag, dem 11. August:

Deadzone: Rogue

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 12. August:

Senua’s Saga: Hellblade II

Echoes of the End

Age of Wonders 4: Archon Prophecy

Ra Ra Boom

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 13. August:

Faye Falling

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 14. August:

Midnight Murder Club

EA SPORTS Madden NFL 26

Lost Twins 2

Dorfromantik

Toaplan Arcade Collection Vol. 1

Toaplan Arcade Collection Vol. 2

Parking World: Build & Manage

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 15. August:

Bendy: Lone Wolf

Wer nach einem besonderen Juwel in dieser Auflistung sucht, wird schnell beim düsteren Action-Adventure Senua’s Saga: Hellblade 2 hängen bleiben. Die 2024 erschienene Fortsetzung des ersten Hellblade-Teils begleitet Protagonistin Senua durch eine Reise in ihre innersten psychologischen Vorgänge, gehüllt in ein Gewand aus nordischer Wikinger-Mythologie. Bisher war sie nur für PC und die Xbox Series erhältlich, nun findet sie ihren Weg endlich auch auf die PlayStation 5.

Seit Kurzem stehen übrigens auch endlich die neuen PlayStation Plus-Titel im August für Abonnent*innen zum Download bereit. Davon sticht ein Kandidat besonders heraus, indem er aktuell für Frust sorgt.

