PlayStation 5: Diese legendäre Shooter-Reihe soll laut Leaker bald auf die Konsole kommen

Abseits von Nintendo scheint das Konzept der Konsolenexklusivität zunehmend aufgeweicht zu werden: Zuletzt raste mit Forza Horizon 5 schließlich eine große Xbox-Marke auf die PlayStation 5.

Vertraut man den nun aufgekommenen Gerüchten, dann ist als Nächstes eine mittlerweile wirklich legendäre Shooter-Reihe dafür vorgesehen, von Microsofts Konsole auf die von Sony zu wandern. Die Rede ist natürlich von Marcus Fenix‘ wilder Baller-Orgie, den Gears of War-Spielen.

PlayStation 5: Gears of War-Collection angeblich in Entwicklung

Quelle dieses für PlayStation 5-Spieler*innen sicher Hoffnung entfachenden Gerüchts ist der spanische Leaker eXtas1s, der in einem neuen YouTube-Video einmal quer durch die Gaming-Branche kocht und dabei unter anderem auf Themen wie Assassin’s Creed Shadows und Scalebound, aber eben auch die mögliche Gears of War-Collection eingeht.

Lesetipp: 13 neue Spiele für die PS5 diese Woche

Nachdem er zuletzt den eingangs erwähnten Port von Forza Horizon 5 korrekt vorhergesagt hat, widmet er sich nun der eigentlich auf der Xbox beheimateten Shooter-Reihe, die dem Insider zufolge angeblich auf dem bislang nicht angekündigten Xbox Games Showcase 2025 enthüllt werden soll. In vergangenen Jahren hatte Microsoft diese Show stets im Juni abgehalten, eine Überprüfung der Gerüchte ist also in absehbarer Zeit möglich.

Weiter gibt eXtas1s an, dass die Gears of War-Collection noch in diesem Jahr erscheinen soll, hielt sich hinsichtlich eines konkreten Datums aber zurück. Auch zu den genauen Inhalten verlor er kein Wort, während andere Quellen jüngst davon sprachen, dass die ersten drei Teile samt Gears of War: Judgement enthalten sein werden – noch dazu in überarbeiteten Fassungen, mindestens also als HD-Ports oder Remaster.

Die Gerüchteküche von eXtas1s gibt es leider nur auf Spanisch:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von vielen Insider*innen wurde die Sammlung außerdem als Multiplattform-Release gehandelt, was natürlich eine Veröffentlichung auf der PlayStation 5 miteinschließt. Ob nach Forza Horizon nun also auch Gears of War den Sprung schafft, erfahren wir voraussichtlich in den kommenden Monaten. Bis dahin lohnt ein Blick auf unsere Top 10 der besten PS5-Spiele aller Zeiten.

Quelle: YouTube /eXtas1s | Fake Insider