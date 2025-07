PlayStation 5: Einer der größten Gaming-Blockbuster 2026 soll mit Release überraschen – „bin so schockiert“

Dass dank der aktuellen Multiplattform-Strategie im Hause Xbox nicht nur eine langlebige Rennspielreihe wie Forza Horizon ihren Weg auf die PlayStation 5 findet, sondern auch mit Gears of War: Reloaded der Einstand der Third-Person-Shooter-Saga endlich auf Sonys Spielekonsole oder Steam einschlägt, ist weithin bekannt. Und jetzt?

Jetzt verdichten sich die Vorzeichen dazu, dass auch ein Gears of War: E-Day seinen Aufschlag auf der PS5 tun wird. Offiziell bestätigt wurde ein Release auf der Sony-Konsole zwar bislang nicht, doch ein sachdienlicher Hinweis hierzu ist jetzt relativ überraschend aufgetaucht.

Gears of War: E-Day könnte auch für PlayStation 5 erscheinen

Der Hinweis zu einem Gears of War: E-Day auf der PlayStation 5 ist unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming zuerst aufgefallen – genauer bei einer Stellenausschreibung des mitverantwortlichen Entwicklungsstudios The Coalition. Speziell wurde nach einer Person gesucht, die einerseits „an Gears of War: E-Day“ arbeiten wird, andererseits sollte die Arbeitskraft idealerweise Vorerfahrung „mit Xbox Live, PlayStation Network, Steam oder anderen Gaming-Plattformen“ mitbringen, wie es heißt.

Bekanntmachungs-Trailer zu Gears of War: E-Day:

Eben jenes gefordertes Hintergrundwissen zur Handhabe mit dem PlayStation Network ist es, was die Hoffnung für ein Gears of War: E-Day für die PlayStation 5 schürt. Denn während die kommende Shooter-Vorgeschichte bereits fest für PC-Spieler*innen auf Steam und Konsoleros auf Xbox Series angekündigt wurde, war von einem Release auf der PS5 von offizieller Seite bisher keine Rede.

Dennoch muss dieser Mutmaßung, wie immer bei solchen Branchenbeobachtungen, mit einer gesunden Portion Skepsis begegnet werden. Auch, wenn Microsoft für Gears of War: E-Day nach einem Senior Online-Systemingenieur mit Qualifikationen in puncto PlayStation Network & Co. sucht, ist der Gedanke an einen Release für PlayStation 5 zwar naheliegend – vor allem deshalb, weil Microsoft wie eingangs erwähnt eine Multiplattform-Strategie fährt.

Dennoch darf eine solche, Hinweise liefernde Stellenausschreibung natürlich nicht mit einer offiziellen Bekanntmachung verwechselt werden. Auch, wenn mancher augenrollender Fan-Kommentar wie „Ich bin so schockiert“ darauf hindeutet, dass eine PS5-Version für manche schon in trockenen Tüchern ist.

Was erwartet uns mit Gears of War: E-Day?

Aber egal, ob PlayStation 5, oder nicht: Das für 2026 angesetzte Gears of War: E-Day wird in gewohnter Third-Person-Shooter-Manier die Vorgeschichte des waffenstarrenden Helden Marcus Fenix erzählen – und wie die gegnerischen Monstren namens Locust am titelgebenden Emergence Day einst die Welt Sera attackiert haben. Die Unreal Engine 5 verspricht Schauwerte, die verantwortlichen Entwicklungsstudios The Coalition (Gears 5, Gears of War 4) und People Can Fly (Gears of War: Judgement, Outriders) stehen für Action satt.

Übrigens: Falls bei euch die Passung zur Microsoft-Ausschreibung groß ist, müsst ihr leider eine Enttäuschung hinnehmen. Laut nachgereichter Info werden „Keine weiteren Bewerbungen akzeptiert“. Falls ihr jetzt gefrustet ein bisschen Dampf ablassen müsst, könnt ihr ja schonmal Gears of War: Reloaded für die PlayStation 5 vorbestellen.

