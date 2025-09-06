PlayStation 5: Geleaktes neues Modell verärgert Fans – „Will diesen Mist nicht“

Die PlayStation 5 gibt es schon lange nicht mehr nur in ihrer Standardedition. Mittlerweile lässt sich auch eine leistungsstärkere PS5-Pro oder die verschlankte Slim-Fassung und Varianten mit oder ohne Laufwerk, hinzu kommen Sonderedition wie die zum Spiel Ghost of Yotei beispielsweise.

Laut aufgetauchten Gerüchten, die momentan im Internet ihre Runde machen, soll nun in Kürze noch eine weitere Instanz von Sonys Konsole ihren Weg auf den Markt finden. Diese bringt voraussichtlich Eigenheiten mit, denen Fans mit Unverständnis begegnen.

Sony ändert laut Leak Speicherplatz der PlayStation 5 Slim

Quelle der Leaks ist kein Geringerer als billbil-kun, dessen Name euch bekannt vorkommen könnte, wenn ihr euch in Bezug auf Videospiele gerne mal die Zukunft voraussagen lasst. Er behauptet, dass der PS5 Slim Digital Edition eine Überarbeitung bevorsteht. Dabei soll der SSD-Speicher reduziert werden. Die zurzeit vertriebene Ausführung umfasst 1 TB, während die normale PS5 mit nur 825 GB auskommt. Doch wie billbil-kun prophezeit, soll jetzt auch bei der Slim-Ausführung der Rückschritt auf 825 GB folgen, womit diese ihren stärksten Vorteil verliert.

Diese Pläne beziehen sich laut dem Leaker auf die Version CFI-2100, dessen Existenz er mit einem Verweis auf japanische Regulierungsbehörden beweisen will. Auf den ersten Blick erscheint nicht logisch, warum Sony seine Technologie nachträglich beschneiden möchte. Mit Blick auf die preisliche Entwicklung der Konsole ergibt sich allerdings ein einfacher Grund: Sony könnte damit die Produktionskosten senken, wodurch man zusätzlichen Preiserhöhungen vorbeugen könnte.

Somit ließe sich zwar der Anschein eines stabilen Preises aufrechterhalten, in Wirklichkeit aber erstehen künftige Käufer*innen dann ein schlechteres Modell für dasselbe Geld, welches zuvor für die 1 TB-Variante fällig war, nämlich für 499 Euro. Diese vermutete Strategie erweckt in der Community verständlicherweise Gefühle von Frust.

In einen Reddit-Beitrag zu dem Thema tauschen sich PlayStation 5-Anhänger*innen darüber aus, mit Äußerungen wie „Der Preis einer fünf Jahre alten Konsole und weniger Speicher? Das sind verrückte Zeiten, ein Gamer zu sein„, oder auch „Ich will diesen Mist nicht, nein, sorry„. Ob die dahingehenden Sorgen wirklich berechtigt sind, muss sich noch zeigen. Billbil-kun sagt jedenfalls voraus, dass es am 13. September zu dem neuen Release kommen wird, die Auflösung des Leaks lässt also nicht lang auf sich warten. Ähnlich verhält es sich mit der in Gerüchten behandelten nächsten State of Play zu bevorstehenden PlayStation 5-Titeln.

Quellen: Dealabs, Reddit r/playstation