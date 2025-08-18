PlayStation 5: Gleich 10 neue Spiele erscheinen diese Woche – ein kostenloses Highlight gibt es am Dienstag

Die neu begonnene Woche steht eigentlich voll und ganz im Zeichen der gamescom, oder? An und für sich stimmt das, aber neue Spiele für die PlayStation 5 gibt es natürlich trotzdem. Nicht einmal wenige Neuveröffentlichungen klopfen an die Tür.

Insgesamt stehen gleich zehn Releases auf der Matte, die sowohl um die Gunst eures Geldbeutels als auch eure Zeit buhlen. Vor allem kleinere Produktionen sind dieser Tage am Start, aber das eigentliche Highlight erwartet euch bereits am Dienstag – völlig kostenlos sogar.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in KW34

Die Woche beginnt, wie könnte es auch anders sein, an einem Montag. Genauer gesagt am 18. August und findet ihr Ende am wohlverdienten Sonntag, dem 24. August. In dieser Zeit könnt ihr es euch, falls ihr nicht auf der eingangs erwähnten Videospielmesse unterwegs, gemütlich mit der PlayStation 5 machen. Nachschub ist nämlich definitiv vorhanden.

Vor allem Dienstag und Donnerstag stechen mit gleich mehreren Releases auf der Sony-Konsole hervor. Falls ihr PlayStation Plus Extra besitzt, könnt ihr die eine Neuveröffentlichung sogar am Erscheinungstag direkt gratis spielen. Ein anderes Highlight gibt es hingegen für alle Spieler*innen für lau. Im Folgenden findet ihr die vollständige Übersicht der neuen Spiele für die PS5.

Lesetipp: Die besten PS5-Titel findet ihr derweil hier

Neue PlayStation 5-Spiele ab Montag, dem 18. August 2025:

BrokenLore: Don’t Watch

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 19. August 2025:

Delta Force

Sword of the Sea

Shantae Advance: Risky Revolution

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 20. August 2025:

CORE.SYS

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 21. August 2025:

Sengoku Dynasty

Herdling

Discounty

Grit & Valor 1949

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 22. August 2025:

Recycling Center Simulator

Delta Force kommt endlich für die PlayStation 5

Battlefield 6 wurde gerade erst offiziell enthüllt, lässt aber noch ein paar Wochen mit dem Release auf sich warten. In der Zeit habt ihr die Chance, ab dem 19. August einer durchaus soliden Alternative einen Blick zuzuwerfen: Delta Force. Die Neuauflage von Tencent ist bereits seit einigen Monaten schon auf dem PC erhältlich, wagt aber erst jetzt den Sprung auf die aktuelle und vorherige Konsolengeneration.

Inhaltlich bietet der Free2Play-Shooter dabei das komplette Paket: Singleplayer-Kampagne und Multiplayer. Grundsätzlich alles spielbar, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Wobei es natürlich dennoch Möglichkeiten gibt, insbesondere kosmetischer Natur, Geld in Delta Force liegen zu lassen. Ihr müsst aber nicht unbedingt.

Im Trailer seht ihr, was euch alles in Delta Force erwartet:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls es euch im Anschluss an Battlefield 6-Beta nach einem ähnlichen Shooter dürstet, solltet ihr die Neuveröffentlichung auf der PlayStation 5 einfach mal ausprobieren. In unserem Test wusste Delta Force am PC seinerzeit trotz ein paar Schwächen durchaus zu überzeugen.

Quelle: Releases.com, YouTube / PlayStation