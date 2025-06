PlayStation 5: Gleich 10 neue Spiele in dieser Woche – einen Titel solltet ihr im Auge behalten

Ist es schon wieder Mont … nein, halt. Aufgrund des Feiertags beginnt die Woche, rein technisch gesehen, für uns dieses Mal an einem Dienstag. Das trifft sich allerdings ganz gut, denn auch bei den neuen Spielen für die PlayStation 5 geht es erst jetzt so richtig los.

In den folgenden Tagen benötigen wir beide Hände, um die Neuveröffentlichungen der Woche abzuzählen. Mit dabei? Eine mögliche Alternative zu GTA, die bereits im Vorfeld für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Oder ein wahrlich ambitioniertes und ungewöhnliches Survival-Spiel voller Klone.

PlayStation 5: Alle Releases in Kalenderwoche 24

Wenn wir übrigens von der Woche sprechen, dann meinen wir die Kalenderwoche 24, die sich vom 9. Juni bis zum 15. Juni erstreckt und uns so langsam in Richtung Sommer führt. Neu in den physischen wie digitalen Regalen findet ihr zehn Spiele für die Playstation 5.

Hinzu kommt übrigens noch ein sehr großes Update für Rainbow Six Siege. Der Multiplayer-Shooter von Ubisoft feiert sein zehnjähriges Bestehen mit der Veröffentlichung des X-Updates, welches unzählige grafische und spielerische Verbesserungen umfasst. Und bei Stellar Blade bekommt ihr mit dem Goddess of Victory: Nikke-DLC neue Outfits spendiert. Sämtliche Neuveröffentlichungen fassen wir für euch in der folgenden Liste zusammen.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 10. Juni 2025:

MindsEye

Star Trucker

Alien Hominid HD

Alien Hominid Invasion

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 12. Juni 2025:

Zombie Army VR

Wizard of Legend 2

Memory Lost

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 13. Juni 2025:

The Alters

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Crime Scene Cleaner

Das Highlight in dieser Woche könnte euch enttäuschen

Normalerweise rücken wir in diesem Format immer ein besonderes Spiel in den Mittelpunkt, welches aller Voraussicht nach qualitativ in der oberen Liga spielt. Dieses Mal machen wir eine Ausnahme, denn bei MindsEye können wir das derzeit schlicht nicht sagen. Der Action-Titel des früheren GTA-Produzenten Leslie Benzies hat zwar im Vorfeld der Veröffentlichung für jede Menge Aufsehen gesorgt – aber nicht unbedingt nur im positiven Sinne.

Auf dem Blatt Papier ist MindsEye erst einmal ein Singleplayer-Action-Spiel, bei dem wir uns in der dystopischen und rein fiktiven Stadt Redrock City mit den üblichen Themen herumschlagen. Sprich: Verschwörungen, künstliche Intelligenz und der riesige Einfluss von Großkonzernen. Als Spieler*in schlüpfen wir dabei in die Rolle des ehemaligen Soldaten Jacob Diaz, der an einem neurologischen Experiment teilgenommen hat und nun die Wahrheit mithilfe von Third-Person-Schussgefechten und krachenden Verfolgungsjagden herausfinden möchte.

Die jüngste Gameplay-Präsentation zu MindsEye:

Klingt vielleicht erst einmal gar nicht so verkehrt, aber bislang wusste MindsEye im Vorfeld mit Trailern und Gameplay-Material nicht unbedingt zu begeistern. Unter anderem die visuelle Präsentation, aber auch die bislang gezeigten spielerischen Elemente sind auf viel Kritik gestoßen. Hinzu kommt der Umstand, dass es pünktlich zum Release bislang keine Testberichte gibt – oft kein allzu gutes Zeichen.

Ob MindsEye auf der PlayStation 5 dennoch eurer Zeit und eures Geldbeutels würdig ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Wie die nahe und vielleicht etwas weiter entfernte Zukunft aussieht, erfahrt ihr derweil in unserer Zusammenfassung der State of Play.

Quelle: Releases.com, YouTube / MindsEye