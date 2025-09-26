PlayStation 5: Gleich 11 neue Spiele in der nächsten Woche – das größte Highlight gibt es am Donnerstag

Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass der Herbst ein unfassbarer Zeitraum für Gamer ist? Ja? Nun, dann haben wir es jetzt noch einmal getan, denn es ist ja weiterhin wahr. Auch in der kommenden Woche bekommt ihr auf der PlayStation 5 so viele neue Spiele.

Zwar ist es rein quantitativ wieder etwas übersichtlicher, dafür aber steht eines der größten Exklusivspiele des Jahres für die Sony-Konsolen vor der Tür. Zu guter Letzt reiben sich insbesondere Fans von Digimon die Hände …

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in der Kalenderwoche 40

Falls ihr noch neu in unserem Format seid, hier die kurzen Regeln: Wir stellen euch die wichtigsten neuen Spiele vor, die in der jeweiligen Kalenderwoche für die PlayStation 5 erscheinen. Dieses Mal beziehen wir uns auf den Zeitraum zwischen dem 29. September und dem 5. Oktober, was zumindest für Leser*innen aus Deutschland einen Feiertag umfasst.

Perfekt, um sich in den einen oder anderen frischen Release zu stürzen (oder, um ein paar ältere Titel nachzuholen). So könnt ihr etwa zusammen mit Freund*innen eine kleine Fete in LEGO Party! feiern oder ihr stürzt euch in die Welt des jüngsten Digimon-Ausflugs. Alle neuen Spiele für die PlayStation 5 findet ihr im Folgenden.

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 30. September:

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

LEGO Party!

Nicktoons & The Dice of Destiny

Spica Adventure

Train Sim World 6

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 1. Oktober:

Magical Delivery

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 2. Oktober:

Ghost of Yōtei

Candy Rangers

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 3. Oktober:

Digimon Story Time Stranger

Castle of Heart: Retold

Das größte Highlight spielt in Japan

Obwohl das neue Digimon-Spiel ebenso ein guter Kandidat wäre, hier zu stehen, fällt unsere Wahl schlussendlich auf Ghost of Yōtei. Handelt es sich hierbei doch um die Fortsetzung zu einem der größten PS4-Hits, Ghost of Tsushima. Allerdings erzählt das Action-Adventure auf der PlayStation 5 eine komplett neue Geschichte.

Im Jahr 1603, also genau zu Beginn der Edo-Zeit in Japan, schlüpfen wir in die Rolle der Söldnerin Atsu. Ihre Familie wurde von einer mysteriösen Truppe namens Yōtei Six getötet, weshalb sie selbst nun auf Rache schwört. Die genauen Hintergründe zu Atsu selbst und ihren Plan erfahren wir im Laufe der Handlung.

Mehr zum Spiel seht ihr im Trailer:

Spielerisch bleibt sich das neue Ghost of-Spiel treu. Wir laufen und reiten durch eine offene, visuell beeindruckende Spielwelt, treten in knackigen Schwertduellen gegen Feinde an und stolpern über die übliche Auswahl von Nebenaktivitäten. Wem der Vorgänger bereits Spaß gemacht, dürfte wohl auch hier ziemlich gut auf die eigenen Kosten kommen.

Spielen könnt ihr Ghost of Yōtei übrigens tatsächlich vorerst nur exklusiv auf der PlayStation 5. Ein PC-Release in Zukunft ist aber angesichts der Sony-Vergangenheit nicht auszuschließen. Das gilt auch für einen weiteren kommenden PS5-Kracher, der äußerst blutig ausfällt.

