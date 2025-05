PlayStation 5: Gleich 13 neue Spiele in dieser Woche – inklusive höllischem Highlight

Draußen ist schönes Wetter, Spaziergänge lohnen sich wieder und es gibt kaum Gründe dafür, noch zu Hause vor der Konsole zu sitzen. Okay, das stimmt nicht so ganz, denn für die PlayStation 5 gibt es in dieser Woche wieder satten Nachschub.

Über ein Dutzend neuer Titel für Sonys aktuelle Konsolengeneration erscheinen in den nächsten Tagen. Wir reden übrigens nicht nur von reinen Indie-Veröffentlichungen. Auch ein riesiger AAA-Shooter steht vor der Tür, der euch bis zu 20 Stunden vor den Bildschirm fesseln kann.

PlayStation 5: Diese Releases gibt es in Kalenderwoche 20

In der aktuellen Kalenderwoche 20, die vom 12. Mai bis zum 18. Mai 2025 läuft, werden stolze 13 neue Spiele für die PlayStation 5 veröffentlicht. Hinzu kommt ein großes Gratis-Update für das Free2Play-Spiel Tower of Fantasy und zwei DLCs. Sowohl bei Everspace 2 als auch Star Wars Outlaws freuen sich Fans über neue Inhalte.

Das größte Highlight in dieser Woche ist derweil ein Shooter, der aus dem Hause id Software auf die PS5 springt. Wer jedoch mit der Ego-Perspektive nichts anfangen kann, sollte einen Blick auf The Precinct werfen. Zumindest, wenn ihr etwas für Polizei-Arbeit und GTA-Flair über habt. Sämtliche Neuveröffentlichungen findet ihr in der folgenden Liste.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 13. Mai 2025:

The Precinct

Death end re;Quest: Code Z

Palia

Labyrinth of the Demon King

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 14. Mai 2025:

Cubic Odyssey

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 15. Mai 2025:

Doom: The Dark Ages

Yasha: Legends of the Demon Blade

American Arcadia

Shovel Knight Dig

Into the Restless Ruins

Preserve

City Bus Manager

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 16. Mai 2025:

Capcom Fighting Collection 2

Der beste Shooter des Jahres für die PS5

Falls ihr derzeit rund 80 Euro auf der hohen Kante habt und unbedingt Dämonen in den Allerwertesten treten wollt, dann kommt in dieser Woche Doom: The Dark Ages genau richtig. Neben dem Release auf dem PC und der Xbox Series X|S, alternativ sogar im Game Pass, bekommt ihr auch auf der PS5 in den Genuss der jüngsten Iteration des Slayers.

Das Prequel zu Doom und Doom Eternal lässt euch mit einer großen Auswahl an Feuerbüchsen, einem Kettensägenschild und Nahkampfwaffen gegen die Mächte der Hölle antreten. Allzu zimperlich geht es natürlich nicht zu, aber das dürfte kaum jemanden überraschen, ist der Protagonist der Reihe wohl kaum für Kuscheleinlagen bekannt.

Dafür aber neuerdings für größere Level, eine richtige Story und Drachenflüge. Ob das auch als Gesamtprodukt gut funktioniert, verraten wir euch derweil im Test zu Doom: The Dark Ages. Auf der PlayStation 5 startet das Action-Spiel am 15. Mai, zumindest in Form der Standard-Edition. Wer zur teureren Version greift, kann sogar schon am 13. Mai starten.

