PlayStation 5: Gleich 13 neue Spiele nächste Woche – aber ein Titel sticht heraus

Herzlich willkommen – in der Mitte des Monats November, der uns mit seinen bitterkalten Temperaturen und den verdammt wenigen Stunden Sonnenlicht spüren lässt, dass der Sommer aber sowas von vorbei ist. Immerhin eine gute Sache hat das Kältewetter an sich: Es sind optimale Rahmenbedingungen, um in die neuesten Spiele auf der PlayStation 5 abzutauchen.

Welche neuen Spiele diesmal nach eurer Lebenszeit betteln? Einige vertraute Namen – nicht nur aus dem Videospiel-Kosmos (siehe Outlaws), sondern auch aus der Popkultur allgemein (SpongeBob Schwammkopf). Ebenfalls schön: Stalker 2: Heart of Chornobyl findet endlich seinen Weg auf die PS5. Daneben meldet sich ein Horrorclown für die ganz hartgesottenen. Das heimliche Highlight ist aber ein starkes Storyspiel.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele der Kalenderwoche 47

Bevor wir ans Eingemachte gehen, erstmal kurz und knapp eine Erinnerung daran, welchen Zeitraum wir uns zur Brust nehmen: Unsere Vorschau für die PlayStation 5 bezieht sich auf die Kalenderwoche 47, welche die Tage vom 17. bis zum 23. November 2025 abdeckt. Und dieser Zeit lassen die Publisher einige Gaming-Überraschungen auf euch los.

Insgesamt erwarten euch 13 neue Spiele, die im Laufe der sieben Tage im PlayStation Store aufschlagen. Hinzu kommen brandneue DLCs, wie etwa Shadows over Crete für das im April dieses Jahres veröffentlichte Commandos: Origins oder ein großes Update für Assassin’s Creed Mirage. Die komplette Liste mit allen neuen Spieleveröffentlichungen findet ihr nachstehend.

Lesetipp: PlayStation 5-Aktion mit über 1.000 dicken Preisen

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 17. November 2025:

The Berlin Apartment

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 18. November 2025:

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Morsels

Remnants of the Rift

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 19. November 2025:

Demonschool

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 20. November 2025:

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Neon Inferno

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

Outlaws + Handful of Missions: Remaster

R-Type Delta: HD Boosted

Samurai Academy: Paws of Fury

Cricket 26

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 21. November 2025:

Terrifier: The ARTcade Game

Nicht das größte Spiel – und doch schön

The Berlin Apartment ist ein nachdenklich stimmendes Storyspiel, welches ihr aus der First-Person-Perspektive spielt – das erzählerisch einen für die meisten Videospiele angenehm unkonventionellen Weg beschreitet. Anstatt sich bei irgendwelchen abgegriffenen Helden-Narrativen zu bedienen, werden hier – ähnlich wie bei einer Sammlung thematisch miteinander verknüpfter Kurzgeschichten – mehrere Erzählungen nebeneinander gelegt. Doch egal, ob in der Gegenwart spielend, zur Zeit des geteilten Deutschland, oder während des erstarkten Nationalsozialismus: Der Schauplatz ist immer derselbe.

Trailer zu The Berlin Apartment:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Besondere an The Berlin Apartment: Ihr unternehmt eine Reise durch die Zeit – dafür nicht so sehr durch den Raum. Immerhin trägt sich die gesamte Handlung in einem einzigen, Berliner Apartment zu. Im Verlauf von 120 Jahren – 1933, 1945 oder 1989 darunter sind besonders prägende Jahreszahlen deutscher Geschichte – macht ihr die Begegnung von immer ganz unterschiedlichen Protagonist*innen mit ihren unverwechselbaren Lebensthemen.

Anders formuliert: Wer nicht einfach etwas über Geschichte lernen möchte, vielmehr erfühlen möchte, wird mit diesem Indie-Spiel der bildundtonfabrik glücklich. Ebenfalls empfehlenswerte Games desselben Entwicklungsstudios sind im Übrigen das Point-&-Click-Adventure Trüberbrook oder das zutiefst putzige Dino Dino – Playful Paleontology. Letzteres eine Sammlung von Minispielen mit und über Dinosaurier mitsamt unfassbar hübschem Artstyle. Wollt ihr beim Spielekauf auf eurer PlayStation 5 bares Geld sparen, solltet ihr nebenbei bemerkt diese dicken Rabatte berücksichtigen.

Quellen: Releases.com, YouTube / @btfcologne