PlayStation 5: Gleich 14 neue Spiele diese Woche – das größte Highlight gibt es am Dienstag

Nach einer wahrhaft legendären Woche drücken die nächsten Tage wieder etwas aus Bremspedal. Heißt das, es erscheinen keine neuen Spiele für die PlayStation 5? Natürlich nicht, nur müsst ihr bezüglich der ganz großen Titel etwas Geduld beweisen.

Dafür lohnen sich die nächsten Tage besonders, wenn ihr Fans von Stealth-Spielen, taktischen Shootern oder 80er-Jahre Actionhelden seid. Habt ihr Lust bekommen auf dieses Genre-Potpourri? Dann bleibt dran und erfahrt, welche neuen Releases in dieser Woche vor der Tür stehen.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in der Kalenderwoche 29

Wie ihr es gewohnt seid, grenzen wir diese Vorschau zeitlich ein. Dieses Mal beziehen wir uns auf die Neuveröffentlichungen der Kalenderwoche 29, also auf den Zeitraum vom 14. bis zum 20. Juli 2025. Insgesamt erscheinen in dieser Woche gleich 14 Spiele, auf die ihr euch freuen dürft.

Damit aber längst nicht genug. Auch bestehende Titel erhalten neue DLCs oder größere Updates in diesen Tagen. So startet bei Zenless Zone Zero die Version 2.1, während sowohl Dragon Ball Z: Kakarot als auch Two Point Museum mit größeren Erweiterungen aufwarten. Sämtliche neuen Spiele, die ihr schon bald auf eurer PlayStation 5 spielen könnt, findet ihr derweil im Folgenden.

Lesetipp: Die besten PS5-Games gibt es in unserer Topliste

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 15. Juli 2025:

Eriksholm: The Stolen Dream

Ready or Not

Edens Zero

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 16. Juli 2025:

Hunter x Hunter: Nen X Impact

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 17. Juli 2025:

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

The Wandering Village

Diluvian Winds

Upin & Ipin Universe

Bridge Constructor Studio

Golden Tee Arcade Classics

A-Red Walking Robot

Rugby League 26

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 18. Juli 2025:

Shadow Labyrinth

Das Highlight kommt aus Schweden

Mit Eriksholm: The Stolen Dream erscheint am 15. Juli ein faszinierendes Spiel für alle unter euch, die gerne schleichen und vor allem neuen Ideen eine Chance geben. Der vom schwedischen River End Games entwickelte Titel, der sowohl für die PlayStation 5 als auch PC und Xbox Series X|S erscheint, entführt euch in die namensgebende Stadt Eriksholm.

Im Trailer bekommt ihr einen optischen Eindruck von der Atmosphäre:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der vom Skandinavien des frühen 20. Jahrhunderts inspirierte Gegend schlüpfen wir in die Rolle von Hanna, die sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder Herman begibt. Schnell stellt sich allerdings heraus, dass hinter seinem Verschwinden deutlich mehr steckt. Und spielerisch? Da erwartet euch ein Schleich-Abenteuer aus der isometrischen Perspektive, in der wir Wachen ausweichen und Fähigkeiten geschickt kombinieren müssen, um voranzukommen.

In gewisser Weise erinnert Eriksholm: The Stolen Dream damit an eine Mischung aus Titeln wie Commandos oder Shadow Tactics und den A Plague Tale-Spielen. Alternativ gibt es in der kommenden Woche auch Nachschub bei PlayStation Plus Extra und Premium.

Quelle: Releases.com, YouTube / Nordcurrent Labs