PlayStation 5: Gleich 15 neue Spiele diese Woche – auf eines warten Fans seit vier Jahren

Den unfassbar vollen Oktober haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, jetzt befinden wir uns im November – sagt zumindest unser Kalender. Und schon die erste Woche des neuen Monats lässt beim Thema neue Spiele für die PlayStation 5 keineswegs locker.

Update vom 6. November: Kurzfristig musste der Release von Unbeatable verschoben werden. Wir informieren euch über die Gründe in dieser News.

Zwar solltet ihr dieser Tage nicht mit einer weiteren Wagenladung voller AAA-Titel rechnen, dennoch darf sich eure Sony-Konsole über viel Zuwendung freuen. Vor allem ein Titel steht hoch im Kurs von Fans, denn auf die Veröffentlichung wird seit vier Jahren intensiv gewartet.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in der Kalenderwoche 45

Falls ihr neu in unserem regelmäßig wiederkehrenden Format seid, gibt es hier erst einmal die recht simplen Regeln: Wir werfen einen Blick auf den Releasekalender der PlayStation 5, genauer gesagt auf die aktuelle Woche. In diesem Fall handelt es sich um die Kalenderwoche 45, die vom 3. bis zum 9. November 2025 dauert.

In diesen Zeitraum erscheinen satte 15 Spiele für die jetzige Konsolengeneration aus dem Hause Sony. Vor allem Fans von einer altehrwürdigen Strategie-Reihe, sowie Anhänger des Fußballs kommen demnächst ganz auf ihre Kosten. Alle Neuveröffentlichungen für die PS5 fassen wir für euch im folgenden zusammen.

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 4. November 2025:

Satisfactory

Football Manager 26

Age of Empires 4

1000xResist

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 5. November 2025:

Biped 2

Dark Quest 4

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 6. November 2025:

Syberia Remastered

UNBEATABLE (Verschoben auf 9. Dezember 2025)

Kentum

Strike Force Heroes

Egging On

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 7. November 2025:

Anima: Gate of Memories 1 & 2 Remaster

A Pizza Delivery

House Fighters: Total Mess

Dark Deity 2

Auf dieses Spiel warten Fans seit vier Jahren

Es ergab sich 2021, dass ein kleines Team eine Idee hat und sie zu Kickstarter trägt. Innerhalb von nur fünfzehn Stunden war UNBEATABLE finanziert, am Ende sind sogar über 260.000 US-Dollar zusammengekommen. Seit dem sind ein paar Jahre ins Land gezogen, jetzt aber steht der Release des vielversprechenden Titels für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S vor der Tür.

In dem Indie-Hit, welches übrigens mittlerweile vom Balatro-Publisher Playstack unterstützt wird, landet ihr in einer Welt, in der Musik verboten ist. Warum? Das erfahrt ihr erst im Laufe der Handlung. Fest steht: Eine kleine Gruppierung will, dass Menschen wieder wunderschön aneinander gekettete Töne zu Ohren bekommt. Die Regierung findet das nicht so gut, hetzt jede Menge Polizei auf euch und eure Bandmitglieder.

Hier seht ihr im Trailer mehr zu UNBEATABLE:

Spielerisch ist UNBEATABLE auf der einen Seite ein Arcade-Rhythmus-Spiel, während ihr auf der anderen Seite regelmäßig neue Charaktere trefft und euch mit diesen unterhaltet. Ersteres benötigt übrigens nur zwei Tasten, soll aber dennoch euch ganz schön ins Schwitzen bringen.

Heraussticht neben dem Gameplay und der interessanten, weil ungewöhnlichen Prämisse auch der visuelle Stil. Das Team hat sich für UNBEATABLE an den Animes der 90er-Jahre orientiert und das ist definitiv zu sehen. Ob das alles reicht, um am Ende auf ganzer Linie zu überzeugen, erfahrt ihr am 6. November. Derweil verraten wir euch hier, welches Action-Rollenspiel in Zukunft die PlayStation 5 aufmischen soll.

