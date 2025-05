PlayStation 5: Gleich 17 neue Spiele in dieser Woche – eines wird euch stundenlang beschäftigen

Hach Kinder, wie die Zeit doch vergeht: Kaum geschlafen und schon ist wieder Montag. Aber ihr müsst nicht ins Kissen beißen, denn die Woche wird fantastisch – zumindest wenn ihr auf der Suche nach neuen Spielen für die PlayStation 5 seid.

Die kommenden Tage sind nämlich richtig gut gefüllt. So sehr, dass wir mehr als drei Hände bräuchten, um alle Veröffentlichungen korrekt abzuzählen. Klingt wild? Stimmt, aber da habt ihr die Auswahl ja noch gar nicht gesehen. Vom gemütlichen Fantasy-Leben und Pizza verschlingenden Ninja-Schildkröten bis hin zum Krimi mit einer Ente herrscht in dieser Woche auf Sonys aktueller Konsole jede Menge Abwechslung.

PlayStation 5: Alle Releases in Kalenderwoche 21

Wir beziehen uns dabei übrigens auf die aktuelle Kalenderwoche 21, die vom 19. Mai bis zum 25. Mai läuft, und gleich 17 neue Spiele auf die PlayStation 5 spült. Große DLC-Veröffentlichungen oder riesige Inhaltsupdates stehen derweil nicht auf der Tagesplatte.

Zu den Highlights in dieser Woche zählt ein recht überraschender Release, der schon vor Jahren vielen Spieler*innen unfassbar viel Lebenszeit genommen hat. Alternativ erwartet euch ein neues Action-Rollenspiel von dem Studio, welches sich in der Vergangenheit für die Castlevania: Lords of Shadows-Reihe verantwortlich gezeichnet hat. Alle bekannten Neuveröffentlichungen für die PS5 findet ihr in der folgenden Liste.

Lesetipp: Auf der Suche nach den besten PS5-Spielen? Unsere Topliste hilft weiter

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 20. Mai 2025:

Roadcraft

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 21. Mai 2025:

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

Monster Train 2

Knock on the Coffin Lid

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 22. Mai 2025:

Blades of Fire

Deliver At All Costs

Zombie Army VR

Duck Detective: The Secret Salami

Duck Detective: The Ghost of Glamping

Lynked: Banner of the Spark

Out of Sight

Trident’s Tale

Cookie Clicker

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 23. Mai 2025:

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Two Strikes

Das Krümelmonster würde auf der PS5 spielen

Unsere Empfehlung der Woche für die PlayStation 5 ist ausnahmsweise ein Titel, der nicht gerade mit Story, einem vielschichtigen Kampfsystem oder spannenden Charakteren auf euch wartet. Im Grunde geht es eigentlich nur darum, immer höhere Zahlen auf dem Bildschirm zu sehen und alles freizuschalten. Aber verdammt, das kann ganz schön Laune machen.

Die Rede ist von Cookie Clicker, einem erstmals 2013 veröffentlichten Browserspiel. Der Name verrät bereits im Grunde das komplette Konzept: In der Mitte des Bildschirms sehen wir einen leckeren Cookie und klicken darauf, wodurch wir Kekse produzieren. Je mehr wir davon haben, desto mehr können wir in Upgrades investieren. Automatische Klicker, Omis, welche beim Backen helfen und Minen, in denen nach dem leckeren Süßgebäck geschürft wird – das übliche also.

Rein von Außen betrachtet wirkt Cookie Clicker nicht wie ein Spiel, welches einen in den Bann zieht. Aber glaubt uns ruhig: Das Ding kann richtig süchtig machen. Auf Steam, wo das Krümelabenteuer schon 2021 veröffentlicht wurde, finden sich in den Rezensionen zahlreiche Spieler*innen mit hunderten, wenn nicht gar tausenden Stunden Spielzeit. Jetzt könnt ihr euch auf der PS5 selbst davon überzeugen – für gerade einmal fünf Euro.

Übrigens: In dieser Woche gibt es für euch auch neue Gratis-Spiele im Rahmen von PS Plus Extra und Premium – wobei deswegen manche Nutzer*innen kündigen wollen.

