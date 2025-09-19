PlayStation 5: Gleich 18 neue Spiele nächste Woche – Mit 3 richtig großen Highlights am Stück

Der rappelvolle Herbst lässt sich nicht aufhalten, das stellt die kommende Woche abermals beeindruckend unter Beweis. Fast vier Hände volle neuer Spiele erwarten euch demnächst für die PlayStation 5 – besonders drei solltet ihr im Auge behalten.

Zum einen erwartet euch eines der spannendsten Horror-Abenteuer des Jahres, während zugleich der vielleicht größte Mario Kart-Konkurrent über die Ziellinie schießt. Außerdem dürfen Fans des deutschen Volkssports sich freuen, dass die jüngste Ausgabe des digitalen Fußballfests wieder vor der Tür steht.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in der Kalenderwoche 39

In der Kalenderwoche 39, die uns vom 22. bis zum 28. September 2025 unterhält, erwarten euch insgesamt 18 neue Spiele auf der PlayStation 5. Eine abermals quantitativ üppige Auswahl, die sich aber auch auf der qualitativen Seite sehr wohl sehen und vor allem zocken lassen kann.

Beispielsweise steht der Release von Sonic Racing: CrossWorlds vor der Tür und dürfte vor allem die Spieler*innen ansprechen, die wegen einer fehlenden Switch 2 bislang auf eine rasante Kart-Action in diesem Jahr verzichten mussten. Oder ihr schnappt euch das runde Leder und schießt es ins Eckige mit EA Sports FC 26, denn ja, auch die Fußballsimulation ist natürlich wieder mit am Start. Welche Spiele noch auf der PS5 erscheinen, verraten wir euch im folgenden.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele findet ihr in der Topliste

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 23. September:

Baby Steps

Slime Rancher 2

Forgive Me Father 2

Wizordum

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 25. September:

Silent Hill f

Sonic Racing: CrossWorlds

Agatha Christie – Tod auf dem Nil

SWORN

Republic of Pirates

Mamorukun ReCurse!

Extremely Powerful Capybaras

Heroes of Mount Dragon

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 26. September:

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

EA Sports FC 26

Pac-Man World 2 Re-Pac

Hotel Barcelona

NBA Bounce

Cladun X3

Dieses PS5-Highlight steht im Fokus

Ein besonders beeindruckendes Highlight, welches euch bis ins Mark erschüttern soll, ist aber Silent Hill f. Nachdem Konami die Reihe zusammen mit Bloober im letzten Jahr erfolgreich wiederbelebt hat, kommt nun ein ganz neues Kapitel auf euch zu. Das erste für die Reihe, welches außerhalb der USA stattfindet – genauer gesagt in Japan.

Dort schlüpfen wir in die Rolle von Shimizu Hinako und müssen uns durch einen wahren Albtraum kämpfen. Das Team von NeoBards inszeniert zusammen mit Autor Ryukishi07 einen heftigen Horrortrip, der aber auch vor der Auseinandersetzung mit der Rolle als Frau im Japan der 1960er-Jahre keinen Halt macht.

Wenn es euch nach etwas gruseligem kombiniert mit einer spannender Story gelüstet, solltet ihr Silent Hill f ganz genau im Auge behalten. Alternativ könnt ihr auf einen Survival-Hit warten, der demnächst für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Quelle: Releases.com