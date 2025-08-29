PlayStation 5: Gleich 19 neue Spiele diese Woche – mit einer Gaming-Legende und mehr

Die gamescom hat gerade ihr Pforten geschlossen, da steht schon das Herbstgeschäft vor der Tür – das bedeutet? Richtig: In den nächsten Wochen gibt es richtig viele neue Spiele für die PlayStation 5. Bereits die aktuelle Woche legt ein beeindruckendes Tempo vor.

So erwartet uns in diesen Tagen die Rückkehr einer wahren Gaming-Legende, ein überraschender Wechsel von Xbox auf PlayStation, sowie ein Titel, den SEGA-Fans noch aus der guten alten Zeit kennen dürften. Na, juckt es euch in den Fingern? Dann direkt mal rein in unsere Wochenvorschau.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele der Kalenderwoche 35

Das übliche Geplänkel vorweg: Bei den neuen Releases für die PlayStation 5 beziehen wir uns auf die aktuelle Kalenderwoche, die zugleich auch die letzte des Augusts ist. Genauer gesagt sind es die Tage zwischen dem 25. August und 31. August 2025 – der September steht also quasi schon vor der Tür und bittet um Einlass, muss sich aber noch ein wenig gedulden.

Vor allem drei Tage stechen in der Kalenderwoche 35 besonders hervor: Dienstag, Donnerstag und Freitag. Gleich mehrere Hochkaräter oder potenzielle Geheimtipps kämpfen um die Gunst eures Bank- und/oder Zeitkontos. Je nachdem, was bei euch eher gefüllt ist. Damit aber genug, hier sind erst einmal alle neuen Spiele für die PlayStation 5 in den nächsten Tagen.

Die besten PS5-Spiele findet ihr unserer Topliste

Neue PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 25. August 2025:

Zoochosis

Vlad Circus: Curse of Asmodeus

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 26. August 2025:

Gears of War: Reloaded

Space Adventure Cobra

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 27. August 2025:

Varlet

Makis Adventure

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 28. August 2025:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Knightling

Super Robot Wars Y

Karate Survivor

Robots at Midnight

NODE: The Last Favor of the Antarii

Otherwar

Battle of Rebels

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 29. August 2025:

Lost Soul Aside

Shinobi: Art of Vengeance

Goosebumps: Terror in Little Creek

Heading Out

Das größte Highlight in dieser Woche ist Snake

Nachdem sich vor einigen Jahren Konami und Hideo Kojima zerstritten haben, hat es für die Zukunft von Metal Gear Solid nicht gut ausgesehen. Nun feiert die Reihe aber ihr großes Comeback, allerdings wie üblich in diesen Tagen erst einmal mit einem Remake. Einer Neuauflage, an der der Erfinder selbst nicht beteiligt gewesen ist.

Dennoch ist die Snake-Rückkehr eine Empfehlung wert, wie ihr eventuell schon in unserem Test zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gelesen oder als Video gesehen habt. Auf der PlayStation 5 zeigt sich das vor allem optisch runderneuerte Schleichabenteuer von einer wirklich guten Seite. Die Zusammenarbeit zwischen Konami und Vicarious Visions zahlt sich aus.

Hier seht ihr unser Testvideo zu Metal Gear Solid Delta:

Falls ihr bislang mit der Metal Gear Solid-Reihe nichts am Hut hattet, dann ist das Remake jetzt ein guter Punkt, um einzusteigen. Denn rein chronologisch erzählt Snake Eater die Vorgeschichte der wohl bekanntesten Reihe aus der Feder von Hideo Kojima. Ihr verpasst demnach nichts oder nur sehr wenig, wenn ihr jetzt zum ersten Mal mit Snake durch den Dschungel kriecht.

Alternativ, falls ihr lieber auf Ninja-Action steht, solltet ihr Shinobi: Art of Vengeance auf der PlayStation 5 eine Chance geben. Oder ihr schaut noch einmal rein, welche Spiele es aktuell mit PlayStation Plus gratis gibt.

