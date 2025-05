PlayStation 5: Gleich 19 neue Spiele diese Woche – das größte Highlight gibt es am Freitag

Gebt es ruhig zu, ein wenig Garfield steckt in uns allen: Montage sind nicht schön und Lasagne schmeckt eigentlich ganz lecker. Was das mit dieser News zu tun hat? Eine gute Frage, denn eigentlich möchten wir euch die neuen Spiele für die PlayStation 5 vorstellen, die in dieser Woche erscheinen.

In den nächsten Tagen könnt ihr euch sogar auf jede Menge Releases einstellen. Offenbar ist Ende Mai noch einmal ein guter Zeitpunkt, um alles rauszuhauen, bevor es dann in absehbarer Zeit in den Sommer geht. Mit dabei: Der Multiplayer-Ableger zum – für nicht gerade wenige Spieler*innen – besten Spiel des Jahres 2022.

PlayStation 5: Alle Releases in Kalenderwoche 22

Wenn wir übrigens von der Woche sprechen, meinen wir die Kalenderwoche 22, welche vom 26. Mai bis zum 1. Juni läuft und damit sogar einen Feiertag umfasst. Insgesamt erwarten euch gleich 19 neue Spiele auf der PlayStation 5 – und da reden wir noch nicht einmal von möglichen DLCs oder Updates von Live-Service-Spielen.

Das größte Highlight in dieser Woche? Die Veröffentlichung eines neuen FromSoftware-Spiels, welches auf dem bislang größten Erfolg des Studios aufbaut, aber in eine ganz andere Richtung geht. Außerdem dürft ihr euch in die aktuelle Version eines beliebten Rennsports stürzen oder euch über das neue Spiel des Schöpfers von Katamari Damacy freuen. Alle neuen Spiele für die PlayStation 5 findet ihr in der folgenden Liste.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Montag, dem 26. Mai 2025:

Section 13

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 27. Mai 2025:

Roboquest

Oddsparks: An Automation Adventure

Cattle County

Cosmi: Forbidden Forests

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 28. Mai 2025:

to a T

Crystal of Atlan

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 29. Mai 2025:

Fuga: Melodies of Steel 3

Scar-Lead Salvation

Spray Paint Simulator

Nice Day for Fishing

Copycat

Fomography

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 30. Mai 2025:

Elden Ring Nightreign

Disney Illusion Island starring Mickey & Friends

EA Sports F1 25

Eternal Evil

Hypercharge: Unboxed

Endlich wieder Elden Ring auf der PS5

Zwischen all diesen Spielen ein bestimmtes Highlight rauszusuchen, ist gar nicht so einfach – am Ende hat es Elden Ring Nightreign getroffen. Schließlich handelt es sich hierbei um das nächste Kapitel von FromSoftware, wobei sich das japanische Studio dieses Mal in erster Linie nicht an Singleplayer-Fans richtet.

Nightreign ist auch keine direkte Fortsetzung, sondern versteht sich als Ableger mit Koop- und Online-Fokus. In einer Gruppe bestehend aus drei Spieler*innen landet ihr in reinen PvE-Matches, kämpft euch durch Feinde, sammelt Ausrüstung und bezwingt einen Boss. Schafft ihr das zwei Tage hintereinander, wartet am dritten Tag ein besonders knackiger Endgegner.

Im Trailer bekommt ihr einen guten Überblick über das, was euch bald erwartet:

Wer will, kann sich auch alleine an das Konzept wagen, nur ein Erlebnis zu zweit ist nicht drin. Ob das am Ende lang genug Spaß macht, könnt ihr in wenigen Tagen auf der PlayStation 5 herausfinden – zum Preis von 39,99 Euro. Alternativ gibt es den Elden Ring-Ableger auch für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S.

Übrigens: Ein Gaming-Highlight aus 2024 schafft es demnächst auf die PS5. Nur halt noch nicht in dieser Woche, sondern ihr müsst euch noch ein paar Wochen länger in Geduld üben.

