PlayStation 5: Gleich 20 neue Spiele in dieser Woche – eines bekommt ihr gratis

Die vermutlich bislang wärmste Woche des Jahres steht uns bevor und heiß wird es nicht nur auf den Straßen. Auch auf der PlayStation 5 knallen uns in dieser Woche zahlreiche neue Spiele auf die Platte: Insgesamt 20 Neuveröffentlichungen sind geplant.

Das sind nach Adam Riese vier Hände voll (Mathematik können wir!) und jede Menge Stunden, die vor Bildschirm und Ventilator verbringen. Das Besondere an dieser Woche? Eines der frischen Games bekommt ihr sogar gratis geliefert – und es könnte ein richtiger Koop-Kracher sein.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in KW 25

Wie üblich decken wir die aktuelle Kalenderwoche, die 25. des laufenden Jahres, ab. Damit ist der Zeitraum zwischen dem 16. Juni und dem 22. Juni 2025 gemeint, sprich in dieser Woche steht der offizielle Sommeranfang vor der Tür. Bei hohen Temperaturen wandern insgesamt 20 neue Spiele für die Playstation 5 über die digitale wie physische Ladentheke.

Was hier nicht direkt aufzählen, ist das nächste große Update für The Elder Scrolls Online. Falls ihr das Online-Rollenspiel zockt, erwartet euch ab Mittwoch der erste Teil der Seasons of the Worm Cult, die neue Inhalte und Verbesserungen ins Spiel bringt. Alle weitere Neuveröffentlichungen fassen wir für euch übersichtlich im Folgenden zusammen.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Montag, dem 16. Juni 2025:

Gex Trilogy

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 17. Juni 2025:

FBC: Firebreak

Maximum Football

Lost in Random: The Eternal Die

Disney Tron: Catalyst

Date Everything!

Rooftops & Alleys: The Parkour Game

Soulstone Survivors

Badminton Time VR

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 18. Juni 2025:

Dustwind: Resistance

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 19. Juni 2025:

Rematch

Raidou Remastered: The Mistery of the Soulless Army

Architect Life: A House Design Simulator

Fruitbus

Star Overdrive

Chronicles of the Wolf

Trough the Nightmares

Vessels of Decay

Nova Hearts

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 20. Juni 2025:

Drug Dealer Simulator

Ein Koop-Shooter mit Gratis-Verlockung

Zugegeben: In der neuen Woche ist es schwer, ein einzelnes Highlight herauszustellen, aber FBC: Firebreak hat gegenüber den restlichen Kandidaten fast schon einen unfairen Teil. Denn den neuen Koop-Shooter von Remedy, den Machern von Control und Alan Wake 2, bekommt ihr zum Release direkt gratis – sofern ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt.

Ist das der Fall, könnt ihr euch vom ersten Tag an mit bis zu zwei Freund*innen in die verschiedenen Missionen stürzen. Dabei erinnert FBC: Firebreak ein Stück weit an Left 4 Dead, verzichtet aber gänzlich auf eine PvP-Komponente. Ihr bekommt es also nur mit vom Computer gesteuerten Unwesen inmitten des Federal Bureau of Control zu tun.

Hier im Trailer seht ihr, was euch in FBC erwartet:

Als Ersthelfer der Bundesbehörde liegt es an euch, die Anomalien und sonstigen übernatürlichen Herausforderungen einzudämmen. Mal gilt es zehntausende von Sticky Notes zu vernichten, ein andermal müssen radioaktive Eier in Sicherheit gebracht werden und so weiter. Dabei greift ihr auf Waffen und ein paar Spezialfähigkeiten zurück.

Ist euer Interesse geweckt, könnt ihr FBC: Firebreak übrigens nicht nur auf der PlayStation 5 erleben. Am Veröffentlichungstag landet der Shooter auch im Abo des Xbox Game Pass. Welche Spiele ihr sonst noch bei PS Plus Extra und Premium bekommt, erfahrt ihr bei uns in einer separaten News.

