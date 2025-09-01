PlayStation 5: Gleich 22 neue Spiele diese Woche – mit einem Highlight des Jahres

Die erste Woche des Septembers und damit des kalendarischen Herbstes macht euch im Hinblick auf Videospiel-Releases die Entscheidung leicht, ein paar gemütliche Nachmittage auf der Couch einzuplanen. Der Kalender für die PlayStation 5 ist in der 36. Woche des Jahres nämlich gut gefüllt.

Dabei sticht nicht nur die beeindruckende Anzahl von 22 neuen Spielen ins Auge, sondern auch die hohe Qualität der Games: Über einem brachialen Horror-Shooter, einem kreativen 3D-Plattformer und einem DLC eines der besten Spiele aus 2024 thront drohend das vielleicht am sehnlichsten erwartete Spiel des Jahres.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele der Kalenderwoche 36

Bei den neuen Releases für die PlayStation 5 beziehen wir uns auf die 36. Kalenderwoche, die zugleich auch die erste im September ist. Genauer gesagt sind es die Tage zwischen dem 1. und 5. September 2025 – das letzte Drittel des Jahres ist also angebrochen.

Vor allem der Donnerstag sticht in der Kalenderwoche 36 besonders hervor, sind doch allein hier zehn neue Spielereleases angesetzt. Mehrere starke Titel, aber auch versteckte Spieleperlen kämpfen um die Gunst eurer Aufmerksamkeit. Damit aber genug, hier sind erst einmal alle neuen Spiele für die PlayStation 5 in den nächsten Tagen.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele findet ihr unserer Topliste

Neue PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 1. September 2025:

Bad Cheese

Mythwrecked: Ambrosia Island

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 2. September 2025:

Aces of Thunder

Metal Eden

Lapin

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 3. September 2025:

Hirogami

Jotunnslayer: Hordes of Hel (sic!)

Duckside

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 4. September 2025:

Hell is Us

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones und der Orden der Riesen (DLC)

Void Crew

Chocolate Factory Simulator

Adventure of Samsara

Above Snakes

OPUS: Echoes of Starsong

Fling to the Finish

Helldivers 2: Into the Unjust (DLC)

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 5. September 2025:

Cronos: The New Dawn

Daemon X Machina: Titanic Scion

Everybody’s Golf: Hot Shots

NBA 2K26

Das größte Highlight in dieser Woche ist Silksong

Der klare Star in der angebrochenen Woche ist Hornet, die Protagonistin von Hollow Knight Silksong. Das Releasedatum am 4. September wurde erst in der letzten Woche angekündigt und hat seitdem schon ordentlich für Wirbel gesorgt. Immerhin warten Fans schon seit sieben Jahren auf einen Nachfolger für das wegweisenden Metroidvania Hollow Knight, daher wäre es nicht verwunderlich, wenn der Titel nächste Woche alles überschattet.

Shooter-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Mit Cronos: The New Dawn erwartet euch ein endzeitlicher Horror-Shooter aus der Schmiede des polnischen Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) und auch in Helldivers 2 darf die begeisterte Community neue Inhalte bejubeln.

Freund*innen des virtuellen Basketballs werfen ab Freitag in NBA 2K26 ihre Körbe; Abenteurerhungrige können im DLC zum Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis erneut ihre Peitsche schwingen und wer sich für einen kreativen Puzzle-Plattformer im Stile von Tearaway interessiert, wird mit Hirogami fündig. Und dazu kommen ja noch die neuen Gratis-Spiele auf PlayStation Plus.

Quelle: Releases.com