PlayStation 5: Gleich 24 neue Spiele in dieser Woche – mit einem doppelten Highlight am Freitag

Das Wetter? Kühl, grau, regnerisch. Die Bäume? So langsam kahl. Das hält jedoch Studios nicht davon ab, eine Vielzahl von neuen Spielen für die Playstation 5 zu veröffentlichen. Diese Woche bräuchten wir dafür satte fünf Hände, um sie alle einzeln abzuzählen.

Denn ja, obwohl es in der jüngsten Zeit schon den einen oder anderen beeindruckenden Hit gegeben hat, lässt die Zeit der Neuveröffentlichungen keineswegs nach. In den nächsten Tagen erwartet euch einer der meist erwarteten Shooter des Jahres, ein gruseliges Abenteuer und die Rückkehr zweier Held*innen aus der Kindheit.

PlayStation 5: Diese neuen Spiele erscheinen diese Woche

Ganz ohne Regeln kommt unser allwöchentliches Format nicht aus, aber keine Sorge, die sind ziemlich einfach zu verstehen. Wir betrachten immer die jeweils aktuelle Kalenderwoche und die Releases für die PlayStation 5. Im aktuellen Fall umfasst das also die Tage vom 6. bis zum 12. Oktober 2025.

In jener Zeit knallt es so richtig auf der Sony-Konsole, denn gleich 24 neue Spiele schicken sich an, sowohl eure Zeit als euch euren Geldbeutel in Besitz zu nehmen. Mit dabei? EAs neuer Hoffnungsträger Battlefield 6, aber auch ein frisches Abenteuer für die berühmteste Spürnase der Peanuts. Im Folgenden listen wir für euch alle Releases für die PS5 übersichtlich auf.

Lesetipp: EA wird von Investoren gekauft – und erzürnt damit BF6-Fans

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 7. Oktober 2025:

Blood of Mehran

Sonic Wings Reunion

King of Meat

Lethal Honor: Order of the Apocalypse

Battle Suit Aces

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025:

Finding Paradise

Brave x Junction

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025:

Yooke-Replaylee

Bye Sweet Carole

Absolum

Lost Eidolons: Veil of the Witch

Lost in Fantaland

Wizard101

Rise Eterna 2

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 10. Oktober 2025:

Battlefield 6

Little Nightmares 3

Little Nightmares Enhanced Edition

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga

Dreams of Another

PixelJunk Eden 2

Kumarn: The Wandering Spirit

Snoopy & The Great Mystery Club

Barbie Horse Trails

Scurge: Hive

Ein doppeltes Highlight am Freitag

Wer einen Blick auf die Releaseliste wirft, sieht natürlich direkt: Mit Battlefield 6 gibt es am Freitag einen richtigen Kracher für die PlayStation 5 – natürlich ebenso für PC und Xbox Series X|S am selben Tag. Es ist demnach naheliegend, den Multiplayer-Shooter als glasklares Highlight der Woche zu bezeichnen.

Aber seien wir einmal ehrlich, zum kommenden Battlefield wurde schon sehr viel geschrieben. Wir legen den Fokus daher auf Little Nightmares 3, welches ebenfalls am Freitag erscheint und sich perfekt für den Oktober eignet. Immerhin ist es ja die Zeit des Gruselns, auch wenn die Reihe eher für dichte Atmosphäre statt krasse Schocker steht.

Das dürfte sich auch mit dem Wechsel des zuständigen Studios nicht geändert haben. Nachdem die ersten beide Teile bei den schwedischen Tarsier Studios entstanden sind, zeichnet sich jetzt Supermassive Games (Until Dawn) für die Fortsetzung verantwortlich. Dank Friends Pass ist es übrigens möglich, den neuen Koop-Modus auf gewisse Art und Weise gratis zu spielen.

Ob ihr am Releasetag direkt auf der PlayStation 5 loslegt oder euch einem anderen neuen Spiel widmet, ist gänzlich euch überlassen. Vielleicht lohnt sich ja für euch eher der Blick auf die frische Gratis-Lieferung bei PlayStation Plus.

Quelle: Releases.com