PlayStation 5: Gleich 24 neue Spiele in der neuen Woche – ein kostenloses Highlight gibt es am Dienstag

Derzeit lässt sich kaum über fehlende neue Spiele beklagen: Silksong, Cronos, Hell is Us, Borderlands 4 und es geht munter weiter. Auch in der aktuellen Woche dürfte eure PlayStation 5 angesichts des Nachschubs heiß laufen.

Überraschend ist das sicherlich nicht, nähert sich doch mit großen Schritten das lukrative Weihnachtsgeschäft. Da will jeder etwas vom Kuchen abhaben und wirft in den letzten Monaten des Jahres noch einmal die ganz großen Namen in den Ring – hoffentlich habt ihr genügend Zeit und Geld parat.

PlayStation 5: Diese neuen Spiele gibt es in der nächsten Woche

Um es in Zahlen auszudrücken: In der Kalenderwoche 38, die vom 15. bis zum 21. September geht, erscheinen gleich 24 neue Spiele für die PlayStation 5. Das sind fast fünf Hände voll und darunter befinden sich einige heiß erwartete Produktionen, die eure Brieftasche erobern wollen.

So dürft ihr euch etwa nach gut 15 Jahren endlich wieder aufs Skateboard schwingen oder ihr stürzt euch in ein nicht gerade zimperliches Zombie-Abenteuer. Vielleicht reizt auch aber auch eher ein süßes Koop-Abenteuer oder die Neuauflage eines JRPG-Klassikers. Wann genau all diese Spiele für die PlayStation 5 erscheinen, listen wir für euch auf.

Lesetipp: Keine neuen, dafür aber günstigere Games gibt es im PlayStation Sale

Neue PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 15. September:

Lego Voyagers

No, I’m not a Human

BrokenLore: LOW

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 16. September:

Skate.

Rise of Industry 2

Henry Halfhead

Slime Heroes

Parasol Superstars

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 18. September:

Dying Light: The Beast

Frostpunk 2

Arctic Awakening

Formua Legends

HYKE: Northern Light(s)

Class of Heroes 3 Remaster

Labyrinthine

Platypus Reclayed

ShapeHero Factory

Puzzle Quest: Immortal Edition

Moon Mystery

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 19. September:

Trails in the Sky 1st Chapter

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Wander Stars

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party

Folly of the Wizards

Ein Zombie-Highlight erobert die PS5

Zwischen all den Titeln ein einziges Highlight herauszusuchen, ist nicht ganz so einfach. Am Ende fällt bei uns die Wahl auf Dying Light: The Beast, welches von nicht gerade wenigen Spieler*innen auf der PlayStation 5 heiß erwartet wird. Immerhin will Techland viel aus dem Feedback zu Dying Light 2 gelernt haben.

Die Versprechen? Wieder mehr und flüssigerer Parcours, Schusswaffen von Anfang an, eine vor allem Nachts extrem düstere Atmosphäre und die Rückkehr von Protagonist Kyle Crane. Und worum geht’s? Nun, besagter Crane wurde jahrelang von einer Person namens Baron gefangen gehalten und an ihm experimentiert. Doch er konnte sich befreien und schwört im Örtchen Castor Woods auf Rache – wobei er seine bestialische Seite für sich entdeckt.

Gameplay gibt es hier im Video zu sehen:

Ihr durchstreift somit in Dying Light: The Beast eine neue offene Spielwelt, legt euch mit feindlichen Soldaten und unzähligen Zombies an und klettert auf und über die Dächer des Städtchens hinweg. Natürlich alles garniert mit einer ordentlichen Portion Blut und Gewalt, wie ihr es aus dem Vorgänger kennt.

Falls ihr übrigens nicht das Verlangen habt, zusätzlich Geld auszugeben, aber im Abo-Service von Sony gefangen seid. In der aktuellen WOche gibt es auch Nachschub für PlayStation Plus Extra und Premium. Dort warten gleich bis zu acht Neuzugänge auf euch.

