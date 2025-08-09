PlayStation 5: Gleich 7 neue Spiele diese Woche – ab heute mit einem Action-Highlight

Der August ist der Monat des Sommerlochs, oder etwa nicht? Nun, rein quantitativ fällt die aktuelle Woche durchaus etwas dünner aus, als wir es zuletzt gewohnt gewesen sind. Aber qualitativ? Da gibt es wenig zu Meckern bezüglich neuer Spiele auf der PlayStation 5.

Immerhin steht der Release eines der meist erwarteten Spiele des Jahres vor der Tür. Zumindest für alle, die atmosphärische Action-Titel lieben, in denen die Story der Star ist. Aber auch Fans eines bekannten Anime dürfen sich mit einer PS5 in diesen Tagen die Hände reiben.

PlayStation 5: Alle neuen Releases in der Kalenderwoche 32

In unserem stets wiederkehrenden Format gibt es eine feste Regel: Wir beziehen uns immer auf einen klar definierten Zeitraum. Demnach stellen wir euch die neuen Spiele für die PlayStation 5 vor, welche in der Kalenderwoche 32 das Licht der Welt erblicken. Also zwischen dem 4. und 10. August 2025.

Okay, es gibt noch einen weiteren Grundsatz: nur Neuveröffentlichungen. Aber bekanntlich existieren heutzutage auch jede Menge Live-Service-Spiele, die stets mit Updates fortgeführt werden. So zum Beispiel Final Fantasy 14, welches sich dieser Tage über Patch 7.3 freuen darf, oder Street Fighter 6, bei dem mit Sagat plötzlich ein alter Bekannter aufschlägt. Nun aber zu den neuen Spielen für die PlayStation 5.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Montag, dem 4. August:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Hello Kitty Island Adventure

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 6. August:

Alien Breakout

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 7. August:

Gradius Origins

Slopecrashers

Neue PlayStation 5-Spiele Freitag, dem 8. August:

Mafia: The Old Country

Battle Mythic Maidens Arena

Das Highlight der Woche: Sizilien

Hach, Italien: Sonne, frisch gereifte Zitronen und … die Cosa Nostra. So zumindest die Vorstellung in Mafia: The Old Country, welches am 8. August für die PS5 erscheint – am selben Tag aber ebenso dem PC und der Xbox Series X|S ein Angebot vorlegt, welches die Plattformen keinesfalls ablehnen können.

Erstmals innerhalb der Reihe gibt es einen Sprung in die Vergangenheit, denn Mafia 4 ist ein Prequel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts finden wir uns auf Sizilien wieder, schlüpfen in die Rolle von Enzo Favara. Der will unbedingt gesellschaftlich aufsteigen und landet deshalb in den Fängen der Torrisi-Familie, die sich mit kriminellen Machenschaften berüchtigten Ruhm erarbeiten.

Im Gegensatz zum direkten Vorgänger wird Mafia: The Old Country kein klassisches Open World-Spiel. Die wunderschöne Welt dient hauptsächlich als Kulisse, während wir von A nach B fahren. Im Fokus stehen stark inszenierte Missionen und vor allem eine Story, die emotional und voller Spannung sein soll – versprechen zumindest die Entwickler*innen.

Ob sie das einhalten können, wird sich in wenigen Tagen zeigen. Bis dahin erfahrt ihr hier, welche neuen Gratis-Spiele ihr im August auf eurer PlayStation 5 spielen könnt.

